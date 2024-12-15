Мужская сборная Латвии по флорболу поборется за свою первую медаль чемпионата мира

Матч начнется в 13:50 по латвийскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал TV4.

В субботу сборная Латвии впервые вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретилась с Финляндией. Несмотря на упорную борьбу, матч завершился поражением со счетом 2:7. Чехия в своем полуфинале также не смогла пробиться в финал, уступив Швеции 1:6.

Финальный матч между сборными Швеции и Финляндии начнется в 16:50.

Сборная Латвии четырежды встречалась с Чехией на предыдущих чемпионатах мира, и все матчи заканчивались победой чехов. Однако в 2018 году латвийцы смогли одержать историческую победу, выиграв со счетом 4:3.

До текущего турнира высшим достижением сборной Латвии было пятое место. Команда финишировала на этой позиции семь раз, включая три последних чемпионата мира.

На групповом этапе сборная Латвии выступала в группе B. В первом матче команда уступила Финляндии (3:4), затем проиграла Швеции (2:13) и сыграла вничью со Словакией (4:4).

В первом раунде плей-офф латвийцы разгромили Филиппины с внушительным счетом 14:3. В четвертьфинале команда одержала сенсационную победу над Швейцарией в дополнительное время (4:3), что позволило ей впервые в истории выйти в полуфинал. Этот успех также впервые с 2012 года нарушил доминирование так называемой "большой четверки" - Швеции, Финляндии, Чехии и Швейцарии, которые неизменно входили в топ-4 на последних пяти чемпионатах.

Чехия на групповом этапе продемонстрировала уверенную игру. Команда обыграла Норвегию (7:2), Швейцарию (5:2) и Германию (9:0). В четвертьфинале чехи разгромили Эстонию со счётом 9:1.

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