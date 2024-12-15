Латвийские флорболисты в борьбе за бронзовую медаль чемпионата мира уступили Чехии

Сборная Латвии проиграла со счетом 2:8 (1:2, 1:3, 0:3).

Чехи вышли вперед уже на 26-й секунде матча - гол забил Марек Бенеш.

На 11-й минуте после паса Филиппа Формана Микулаш Крбец довел счет до 2:0.

На 18-й минуте при игре в большинстве Латвия сумела один гол отыграть. После удаления Филиппа Лангера латышам потребовалось меньше минуты, чтоб Йорен Малкавс отправил мячик в правый угол ворот - 1:2.

На 36-й минута Онджей Немечек снова увеличил разрыв в счете - 3:1.

Спустя 42 секунды латыши сумели отыграть один мяч - гол забил Бруно Бекерис, однако уже через 77 секунд пас Лангера вблизи ворот точно перенаправил Бенеш - 4:2.

За 72 секунды до перерыва штрафной бросок реализовал Йозеф Рипар - 5:2 в пользу Чехии.

На 42-й минуте после паса Милана Мелиша Йиржи Беста довел счет до 6:2, а на 50-й минуте после удаления Кришьяниса Тилтиньша голом отметился Немечек, оформивший дубль.

Окончательный счет 8:2 установил Мелиш.

Финал с участием сборных Швеции и Финляндии пройдет в 16:50 по латвийскому времени.

На групповом этапе сборная Латвии выступала в группе B. В первом матче команда уступила Финляндии (3:4), затем проиграла Швеции (2:13) и сыграла вничью со Словакией (4:4).

В первом раунде плей-офф латвийцы разгромили Филиппины с внушительным счетом 14:3. В четвертьфинале команда одержала сенсационную победу над Швейцарией в дополнительное время (4:3), что позволило ей впервые в истории выйти в полуфинал. Этот успех также впервые с 2012 года нарушил доминирование так называемой "большой четверки" - Швеции, Финляндии, Чехии и Швейцарии, которые неизменно входили в топ-4 на последних пяти чемпионатах.

В субботу Латвия в полуфинале со счетом 2:7 уступила Финляндии.

Самым высоким результатом латвийской команды на чемпионатах мира было пятое место, которое она занимала семь раз, включая три предыдущих чемпионата мира.

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