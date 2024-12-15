Фото Председателем Национального объединения избрана Илзе Индриксоне

Как сообщалось ранее, многолетний лидер партии Райвис Дзинтарс в этом году не выдвинул свою кандидатуру на пост председателя партии. Дзинтарс возглавлял партию с момента ее создания в 2010 году.

Национальное объединение планирует участвовать в выборах во всех самоуправлениях

Национальное объединение планирует участвовать в выборах во всех 43 самоуправлениях Латвии - 36 краях и семи городах, сообщила агентству LETA пресс-секретарь партии Лайма Мелкина.

На последних муниципальных выборах в 2021 году от партии в 37 самоуправлениях было избрано 107 депутатов, что делает Нацобъединение одной из самых широко географически представленных партий.

Сейчас Нацобъединение руководит Баускским, Сигулдским, Смилтенским, Огрским, Добельским и Талсинским краями.

Как заявил председатель Национального объединения Райвис Дзинтарс, "как на национальном уровне, так и в самоуправлениях Нацобъединение - надежный выбор для всех, кто хочет жить в латышской, процветающей и культурной среде".

На ежегодном съезде партии стало известно большинство лидеров списков на местных выборах 2025 года. В самоуправлениях Огре и Бауски лидерами списков станут нынешние председатели самоуправлений Эгилс Хелманис и Айварс Окманис, а в Риге - вице-мэр Эдвард Ратниекс. В Сигулде список возглавит Лига Саусиня, в Талси - Сандра Петерсоне, в Добеле - Эдгар Гайгалис.

В Алуксненском самоуправлении список возглавит Друвис Томсонс, в Мадонском самоуправлении - Зигфридс Гора, в Саулкрастском самоуправлении - Эрвинс Гравитис, в Екабпилсском самоуправлении - Карлис Старс, в Прейльском крае - Петерис Рожинскис, в Вентспилсском крае - Андис Зариньш, в Елгавском крае - Юрис Стродс.

Эвита Ширанте возглавит список в Цесисе, Андрис Чуда - в Юрмале, Кристине Хазе - в Кекаве, Андрис Пуйде - в Марупе, Янис Небарс - в Саласпилсе, Валтс Грасбергс - в Валмиере, Гунтис Либекс - в Айзкраукле, Оскарс Цирулис в Елгаве, Нормундс Речс в Тукумсе, Айя Межале в Балви, Айвар Брокс в Даугавпилсе, Эрика Тейрумниека в Резекне, Оскарс Бабрис в Резекненском крае, Кристине Ансоне в Кулдиге и Робертс Сипениекс в Салдусе.

Национальное объединение имеет 37 региональных отделений и более 1000 членов по всей Латвии.

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