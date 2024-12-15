Месяц назад в Сейме побывала китайская делегация. С ней встретились несколько депутатов из группы по сотрудничеству с китайским парламентом. Большинство из них в начале года отправились в противоречиво оцениваемую проспонсированную Пекином поездку в Китай. Они выслушали презентации и посмотрели фильм о жизни в Тибете. Неупомянутыми остались обвинения в адрес Китая в насильственном перемещении и даже пытках в регионе, о которых правозащитные организации сообщали на протяжении многих лет. Теперь встреча используется в качестве пропаганды сверхдержавы и преподносится как поддержка Тибета со стороны Латвии, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Китайцы используют встречу с латвийскими депутатами в качестве пропаганды
В 2012 году председателем КНР стал Си Цзиньпин. При нем в стране начались более жесткие репрессии против этнических меньшинств. На протяжении многих лет крупнейшие международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch сообщали о насильственных переселениях, произвольных задержаниях, пытках и исчезновении людей в Тибете.
В прошлом году Европарламент принял резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Тибете со стороны коммунистов. Парламентарии особенно критиковали агрессивную политику ассимиляции детей. Китайское правительство переселяет детей в специальные школы-интернаты, чтобы искоренить культуру меньшинств и воспитать их по правильной китайской модели.
Чтобы погасить международную критику нарушений прав человека в Тибете, делегация путешествует по Европе от имени китайского правительства. В начале ноября ее члены также встретились с депутатами Сейма Латвии.
Встреча в большой спешке была организована посольством Китая. Управление межпарламентских связей Сейма получило приглашение от посольства за неделю до запланированного визита. В распоряжении Nekā personīga есть электронное письмо с приглашением для депутатов, датированное 31 октября. Члены группы по сотрудничеству с китайским парламентом были приглашены на встречу с делегацией из Тибетского района 8 ноября.
Из 18 членов парламентской группы по сотрудничеству на встрече присутствовали восемь: шесть депутатов, которые в начале этого года отправились в поездку в Пекин при поддержке правительства Китая - Айнар Шлесерс, Линда Лиепиня, Рамона Петравича, Ричард Шлесерс, Виктория Плешкане и Александр Кирштейнс, а также Эдмунд Зивтиньш и Илзе Стобова.
Визит был организован Тибетской международной культурной ассоциацией, которая уже много лет ездит по странам при поддержке китайского правительства, некритично рассказывая о жизни в Тибете. Делегация состояла из пяти человек, включая главу ассоциации, куратора китайской пропаганды, чиновника из Управления информации Госсовета и даже китайского тибетолога из финансируемого правительством исследовательского центра.
Как рассказала Рамона Петравича, у них была презентация о Тибете, о том, как Тибет развивался и как выглядит сейчас. "Никаких политических вопросов не обсуждалось", - отметила она.
Обе презентации есть в распоряжении Nekā personīga. Одна рассказывает об успешном развитии Тибета при китайской Коммунистической партии. В центре внимания - образование: как школы, детские сады и университеты становятся удобными, современными и доступными для всех. Другая, посвященная сути тибетского вопроса, критикует духовного лидера Тибета Далай-ламу. В обеих презентациях Тибет называется Синьцзяном, что является попыткой Китая стереть название Тибета из официального общения.
После посещения Латвии группа отправилась в Эстонию. Этой осенью аналогичные делегации, направленные Китаем, посетили Францию и Норвегию.
В латвийских СМИ о визите можно найти лишь короткую статью. В свою очередь, в китайских СМИ он освещался очень хорошо, подчеркивая поддержку Латвии по вопросу Тибета. Был даже показан сюжет по официальному телевидению Китая.
Недавно группа китайских тибетологов посетила Латвию и Эстонию и провела несколько встреч с местными жителями из разных слоев общества, чтобы всесторонне обсудить достижения Тибета в развитии в новую эпоху и защиту его культурного наследия. Иностранные участники отметили, что приезд группы будет способствовать развитию двусторонних отношений и поможет иностранцам лучше понять настоящий Тибет.
Как сообщает официальное информационное агентство "Синьхуа", латвийские депутаты заявили, что знают о Тибете из американских фильмов и что визит поможет им лучше понять настоящий Тибет.
Тот факт, что члены делегации являются пропагандистскими посланниками официального правительства, мало интересует принявших участие в визите депутатов. Как освещался визит в Китае, никто не видел.
Время прибытия делегации неслучайно. До того как Китай объявил о своих представителях, группа депутатов в поддержку Тибета уже запланировала встречу с представителями тибетского парламента в изгнании. Они прибыли через неделю после официальной встречи с китайцами. С тибетцами встретился только Юрис Вилюмс. В группу также вошли Плешкане и спикер парламента Миериня. Плешкане не ответила, почему она не пришла на встречу. Миериня встретилась с тибетцами перед зданием Сейма.
Такие встречи депутатами организуются бесплатно и не требуют одобрения ни президиума Сейма, ни Министерства иностранных дел.
Китай пытается добиться своего и другими способами. В январе балетная труппа Shen Yun выступит в театре "Дайлес" с балетом "Китай до коммунизма". Она является частью религиозной организации "Фалуньгун". В Китае она объявлена культовой. Директор театра Юрис Жагарс получил официальное письмо из китайского посольства в конце ноября. Письмо занимает девять страниц. В нем посольство "любезно напоминает нам, что организация была запрещена китайским правительством в 1999 году" и "рекомендует пересмотреть постановку спектакля".
Театр также получил приглашение встретиться с представителем китайского посольства, чтобы обсудить возможности сотрудничества. Посольство не ответило на просьбу Жагарса уточнить, о каком именно сотрудничестве пойдет речь.
Это первый случай в истории театра "Дайлес", когда посольство другой страны пытается повлиять на его работу. Это действие нарушает Венскую конвенцию, регулирующую дипломатические отношения. Но это не останавливает китайское посольство. Подобные действия фиксируются постоянно. В 2019 году, например, посол Китая в Испании лично посетил Королевский оперный театр в Мадриде, чтобы заставить директора отменить запланированные спектакли.
Несмотря на агрессивные попытки Китая повлиять на латвийскую политику, присутствовавшие на встрече в рамках визита евродепутаты единодушно считают, что Латвии следует укреплять сотрудничество с Китаем.
Законность поездки евродепутатов в Китай также была проанализирована Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Оно пришло к выводу, что поездка была не частной, а рабочей, и поэтому не выявило никакого конфликта интересов.
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