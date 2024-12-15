Недавно группа китайских тибетологов посетила Латвию и Эстонию и провела несколько встреч с местными жителями из разных слоев общества, чтобы всесторонне обсудить достижения Тибета в развитии в новую эпоху и защиту его культурного наследия. Иностранные участники отметили, что приезд группы будет способствовать развитию двусторонних отношений и поможет иностранцам лучше понять настоящий Тибет.

Как сообщает официальное информационное агентство "Синьхуа", латвийские депутаты заявили, что знают о Тибете из американских фильмов и что визит поможет им лучше понять настоящий Тибет.

Тот факт, что члены делегации являются пропагандистскими посланниками официального правительства, мало интересует принявших участие в визите депутатов. Как освещался визит в Китае, никто не видел.

Время прибытия делегации неслучайно. До того как Китай объявил о своих представителях, группа депутатов в поддержку Тибета уже запланировала встречу с представителями тибетского парламента в изгнании. Они прибыли через неделю после официальной встречи с китайцами. С тибетцами встретился только Юрис Вилюмс. В группу также вошли Плешкане и спикер парламента Миериня. Плешкане не ответила, почему она не пришла на встречу. Миериня встретилась с тибетцами перед зданием Сейма.

Такие встречи депутатами организуются бесплатно и не требуют одобрения ни президиума Сейма, ни Министерства иностранных дел.