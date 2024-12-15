Вот и подходит к конце единственный официальный выходной день на этой неделе. Главная новость воскресенья - конечно же прибытие грузовика Coca-Cola, посмотреть на который, похоже, собралась вся Рига. Менее приятная новость - латвийские флорболисты все-таки вернутся с чемпионата мира без медалей, но не стоит унывать, четвертое место - это лучший результат нашей сборной! Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за воскресенье, 15 декабря.
Главное за 15 декабря ⟩ Грузовик Coca-Cola в Риге, латвийские флорболисты без медалей и гибель основателя бренда Mango
Новости Латвии:
В воскресенье, 15 декабря, на стоянке торгового центра AKROPOLE Rīga гостит легендарный рождественский автомобиль Coca-Cola. Интерес жителей очень велик, так как мероприятие посетили тысячи человек.
Визит легендарного грузовика Coca-Cola вызвал в Риге сильный ажиотаж. В районе торгового центра Akropole и не только там возникли большие пробки.
Латвийская драг-квин Calypso Royal (настоящее имя - Янис Лаздиньш) в середине июня 2024 года пострадала в тяжелом ДТП. От смерти ее отделяли всего три минуты. В быту о ней заботится ее лучший друг, хорошо известная в Латвии драг-квин Амуна Давис (настоящее имя - Давис Кименис). После происшествия прошло почти полгода. И Янис дал интервью TVNET+, в котором рассказал, как этот несчастный случая изменил его жизнь - как в физическом плане, так и в эмоциональном.
Во вторник, 17 декабря, депутаты Комиссии по государственной администрации и делам самоуправлений Сейма обсудят предстоящие изменения в работе Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Нововведения планируется внедрить в 2025 году. Об этом говорится в повестке заседания комиссии.
В воскресенье на ежегодном съезде Национального объединения новым председателем партии была избрана Илзе Индриксоне, бывший министр экономики и депутат Сейма.
За рубежом:
Если Россия решит начать вторжение на территорию стран НАТО, наиболее вероятным направлением станет Сувалкский коридор. Этот стратегический участок соединяет страны Балтии с Польшей и другими государствами-членами альянса, а также отделяет российский эксклав - Калининградскую область - от Беларуси. Американское издание Newsweek опубликовало карту возможной линии фронта в случае такого сценария.
"Ты, с*ка, не говори мне остановиться. Ты, с*ка, еще пожалеешь об этом и дорого заплатишь за это. Хорошей тебе пенсии", - такие слова привели в суд отца ученика начальной школы в Тартумаа. Тартуский уездный суд признал отца виновным в оскорблении чести и достоинства учителя, родитель с этим не согласился, пишет Rus.Postimees.
На спутниковых снимках российской авиабазы Хмеймим на западе Сирии в последние дни было видно много грузовых самолетов. Также на снимках вокруг российских баз заметны войсковые колонны и другие признаки повышенной активности.
В Грузии полиция расследует гибель 12 человек, тела которых были обнаружены в ресторане на горнолыжном курорте в поселке Гудаури.
В результате трагического происшествия в горах погиб основатель бренда Mango Исак Андик.
Интересное чтиво:
Мужская сборная Латвии по флорболу в воскресенье в Мальме в матче за бронзу чемпионата мира уступила Чехии.
Я давно знаю женщину, которая была готова поделиться своей историей. У нас обеих примерно в одно время родились дети. Родились, выросли и... А потом у нее снова родился малыш. А потом еще раз. Насколько легко или сложно заводить детей в пятьдесят лет и как вообще человек приходит к такому решению?
С 13 по 15 декабря выставочный центр "Кипсала" принял крупнейший в Балтии рождественский рынок Baltic EXPO. Команда Receptes.lv отправилась туда, чтобы увидеть, какие гастрономические сокровища ждут посетителей в "Зоне продавцов продуктов Receptes.lv". Итог впечатляет: здесь есть все, что нужно для создания праздничного настроения и стола.
Фреска Микеланджело "Страшный суд" - одно из самых известных произведений искусства эпохи Ренессанса. Почти пять веков спустя в этом шедевре была обнаружена фигура Марии Магдалины - одной из центральных фигур в Библии.
В Латвии существует особый, скрытый от многих мир - так называемые "джентльменские клубы". Эти "эксклюзивные" заведения, уходящие корнями в старые английские традиции, предлагают мужчинам не только насладиться общением и сигарами, но и стриптиз-шоу и многое другое. При этом клубы, когда-то считавшиеся привилегией элиты, сегодня претерпели изменения. Что же на самом деле происходит за закрытыми дверями этих таинственных мест, куда вхожи лишь состоятельные иностранцы?
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