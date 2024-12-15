Главное за 15 декабря Грузовик Coca-Cola в Риге, латвийские флорболисты без медалей и гибель основателя бренда Mango

Я давно знаю женщину, которая была готова поделиться своей историей. У нас обеих примерно в одно время родились дети. Родились, выросли и... А потом у нее снова родился малыш. А потом еще раз. Насколько легко или сложно заводить детей в пятьдесят лет и как вообще человек приходит к такому решению?

С 13 по 15 декабря выставочный центр "Кипсала" принял крупнейший в Балтии рождественский рынок Baltic EXPO. Команда Receptes.lv отправилась туда, чтобы увидеть, какие гастрономические сокровища ждут посетителей в "Зоне продавцов продуктов Receptes.lv". Итог впечатляет: здесь есть все, что нужно для создания праздничного настроения и стола.

Фреска Микеланджело "Страшный суд" - одно из самых известных произведений искусства эпохи Ренессанса. Почти пять веков спустя в этом шедевре была обнаружена фигура Марии Магдалины - одной из центральных фигур в Библии.

В Латвии существует особый, скрытый от многих мир - так называемые "джентльменские клубы". Эти "эксклюзивные" заведения, уходящие корнями в старые английские традиции, предлагают мужчинам не только насладиться общением и сигарами, но и стриптиз-шоу и многое другое. При этом клубы, когда-то считавшиеся привилегией элиты, сегодня претерпели изменения. Что же на самом деле происходит за закрытыми дверями этих таинственных мест, куда вхожи лишь состоятельные иностранцы?

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!