В преддверии праздников мошенники становятся еще более активными и пускают в дело новые уловки. На этот раз жителей Эстонии пытаются обмануть с помощью бесплатных рождественских елей, пишет Rus.Postimees.
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Жителей Эстонии пытаются заманить в мышеловку с помощью бесплатного сыра
В местных русскоязычных группах в Facebook в последнее время активно распространяются посты, в которых бесплатно предлагают живые ели. "Привезли из Финляндии для друзей, но три штуки оказались лишними", - объясняется в одном из постов причины такой щедрости.