Анатолий Крейпанс о решении LTV, лучших спортсменах Латвии и репутации Остапенко

В эфире прозвучало:​

0:00 О решении LTV прекратить сотрудничество с Крейпансом

4:41 О новой работе, которая появилась почти сразу

6:13 "Мне очень не хватает биатлона"

10:17 Теперь Анатолий будет в штате канала?

10:41 Финансово Go3 интереснее, чем LTV?

12:18 Главное спортивное событие 2024 года

15:30 Разочаровали ли латвийские спортсмены на Олимпиаде?

18:53 Где лучше комментировать - на шумном стадионе или в удобной студии?

21:55 Хочет ли Крейпанс в Лос-Анджелес на Олимпиаду-2028?

23:01 А в Милан на Олимпиаду-2026?

23:54 За кого Крейпанс болел на чемпионате Европы по футболу?

27:14 Кто должен был получить "Золотой мяч"?

29:20 Кто лучший футболист Латвии в 2024 году?

30:33 Развивается ли сборная Латвии по футболу?

33:20 О матчах против Англии в следующем году

35:50 О январских матчах RFS в Лиге Европы

38:30 Кто лучший спортсмен Латвии в 2024 году?

42:27 Об успехах и репутации Остапенко

43:56 За какими событиями следить в 2025 году?

47:10 О личном. Какие планы у Анатолия?