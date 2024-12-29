Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии TVNET+ стал журналист и комментатор Анатолий Крейпанс, с которым мы подвели спортивные итоги 2024 года.
Анатолий Крейпанс о решении LTV, лучших спортсменах Латвии и репутации Остапенко
В эфире прозвучало:
0:00 О решении LTV прекратить сотрудничество с Крейпансом
4:41 О новой работе, которая появилась почти сразу
6:13 "Мне очень не хватает биатлона"
10:17 Теперь Анатолий будет в штате канала?
10:41 Финансово Go3 интереснее, чем LTV?
12:18 Главное спортивное событие 2024 года
15:30 Разочаровали ли латвийские спортсмены на Олимпиаде?
18:53 Где лучше комментировать - на шумном стадионе или в удобной студии?
21:55 Хочет ли Крейпанс в Лос-Анджелес на Олимпиаду-2028?
23:01 А в Милан на Олимпиаду-2026?
23:54 За кого Крейпанс болел на чемпионате Европы по футболу?
27:14 Кто должен был получить "Золотой мяч"?
29:20 Кто лучший футболист Латвии в 2024 году?
30:33 Развивается ли сборная Латвии по футболу?
33:20 О матчах против Англии в следующем году
35:50 О январских матчах RFS в Лиге Европы
38:30 Кто лучший спортсмен Латвии в 2024 году?
42:27 Об успехах и репутации Остапенко
43:56 За какими событиями следить в 2025 году?