Волейболистке Самойловой не повезло в отпуске: вилла на Бали оказалась фантомом

Самойлова забронировала трехкомнатную виллу на booking.com. Однако по прибытии на Бали оказалось, что этого места вообще не существует. На звонки Самойловой никто не ответил, а у виллы были указаны два разных адреса. В 2 часа ночи пара оказалась на улице без места для ночлега.

Так и не получив ответа от booking.com, Самойловы отправились в ближайший отель. В 4:30 утра ей наконец отзвонили с booking.com и сообщили, что изначально забронированная вилла закрыта. Вместо этого Самойловой предложили номер в гостинице, который ее не устроил.

В итоге спортсменке удалось получить полный возврат средств, а также скидку в 50% для бронирования в другом месте. Так что в итоге они нашли виллу еще лучше.

Напомним, 7 декабря Самойлова вместе с партнершей Тиной Граудиней заняла третье место в финальном турнире профессионального состязания по пляжному волейболу. Они обыграли китайский дуэт.

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