Пн, 16.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Волейболистке Самойловой не повезло в отпуске: вилла на Бали оказалась фантомом

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Латвийская волейболистка Анастасия Самойлова
Латвийская волейболистка Анастасия Самойлова Фото: Edijs Pālens, LETA, LOK

Пляжная волейболистка Анастасия Самойлова отдыхает на острове Бали в Индонезии вместе со своим мужем Михаилом. Однако отпуск начался с неприятного события, рассказала спортсменка на своей странице в Instagram.

Самойлова забронировала трехкомнатную виллу на booking.com. Однако по прибытии на Бали оказалось, что этого места вообще не существует. На звонки Самойловой никто не ответил, а у виллы были указаны два разных адреса. В 2 часа ночи пара оказалась на улице без места для ночлега.

Так и не получив ответа от booking.com, Самойловы отправились в ближайший отель. В 4:30 утра ей наконец отзвонили с booking.com и сообщили, что изначально забронированная вилла закрыта. Вместо этого Самойловой предложили номер в гостинице, который ее не устроил.

В итоге спортсменке удалось получить полный возврат средств, а также скидку в 50% для бронирования в другом месте. Так что в итоге они нашли виллу еще лучше.

Напомним, 7 декабря Самойлова вместе с партнершей Тиной Граудиней заняла третье место в финальном турнире профессионального состязания по пляжному волейболу. Они обыграли китайский дуэт. 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх