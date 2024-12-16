В воскресенье, 15 декабря, в Керченском проливе сильные волны повредили два российских танкера, перевозивших мазут. Суда начали тонуть. На данный момент возможный ущерб экосистеме от разлитого топлива и нефтепродуктов неизвестен, но украинская природоохранная организация предупреждает, что затопление двух кораблей может стать причиной крупнейшей экологической катастрофы за всю историю Черного моря, сообщает литовский портал 15min.lt.
Авария российских танкеров в Керченском проливе может вызвать катастрофу в Черном море
Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, что во время затопления часть нефтепродуктов утекла в море.
BREAKING 🚨— Open Source Intel (@Osint613) December 15, 2024
Russian oil tankers Volgoneft-212 and Volgoneft-239 are sinking in the Black Sea near the Kerch Bridge. pic.twitter.com/DPjeaGtzpE
"На борту судна "Волгонефть 212" находилось 4900 тонн мазута. На танкере "Волгонефть 239" - 4300 тонн", - сообщил источник кремлевскому пропагандистскому рупору ТАСС.
В природоохранной организации Greenpeace Ukraine заявили, что в Керченский пролив утекло 4,3 тысячи тонн мазута и нефтепродуктов. Организация предупреждает, что их попадание в море может поставить под угрозу жизнь растений и животных.
В МЧС России сообщили, что "Волгонефть 212" сел на мель, а "Волгонефть 239" дрейфует после полученных повреждений. На первом корабле было 13 членов экипажа, на втором - 14.
По информации министерства, один моряк погиб.
Причиной катастрофы обоих танкеров стала ошибка экипажа в сложных метеоусловиях.
На помощь судам отправлены буксиры и вертолеты.
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