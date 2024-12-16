Пн, 16.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Авария российских танкеров в Керченском проливе может вызвать катастрофу в Черном море

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Авария российских танкеров в Керченском проливе может вызвать крупнейшую катастрофу в Черном море
Авария российских танкеров в Керченском проливе может вызвать крупнейшую катастрофу в Черном море Фото: Ekrānuzņēmums no video/@Osint613/"X"

В воскресенье, 15 декабря, в Керченском проливе сильные волны повредили два российских танкера, перевозивших мазут. Суда начали тонуть. На данный момент возможный ущерб экосистеме от разлитого топлива и нефтепродуктов неизвестен, но украинская природоохранная организация предупреждает, что затопление двух кораблей может стать причиной крупнейшей экологической катастрофы за всю историю Черного моря, сообщает литовский портал 15min.lt.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, что во время затопления часть нефтепродуктов утекла в море.

"На борту судна "Волгонефть 212" находилось 4900 тонн мазута. На танкере "Волгонефть 239" - 4300 тонн", - сообщил источник кремлевскому пропагандистскому рупору ТАСС.

В природоохранной организации Greenpeace Ukraine заявили, что в Керченский пролив утекло 4,3 тысячи тонн мазута и нефтепродуктов. Организация предупреждает, что их попадание в море может поставить под угрозу жизнь растений и животных.

В МЧС России сообщили, что "Волгонефть 212" сел на мель, а "Волгонефть 239" дрейфует после полученных повреждений. На первом корабле было 13 членов экипажа, на втором - 14.

По информации министерства, один моряк погиб.

Причиной катастрофы обоих танкеров стала ошибка экипажа в сложных метеоусловиях.

На помощь судам отправлены буксиры и вертолеты.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх