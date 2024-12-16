Авария российских танкеров в Керченском проливе может вызвать катастрофу в Черном море

Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, что во время затопления часть нефтепродуктов утекла в море.

BREAKING 🚨



Russian oil tankers Volgoneft-212 and Volgoneft-239 are sinking in the Black Sea near the Kerch Bridge. pic.twitter.com/DPjeaGtzpE — Open Source Intel (@Osint613) December 15, 2024

"На борту судна "Волгонефть 212" находилось 4900 тонн мазута. На танкере "Волгонефть 239" - 4300 тонн", - сообщил источник кремлевскому пропагандистскому рупору ТАСС.

В природоохранной организации Greenpeace Ukraine заявили, что в Керченский пролив утекло 4,3 тысячи тонн мазута и нефтепродуктов. Организация предупреждает, что их попадание в море может поставить под угрозу жизнь растений и животных.

В МЧС России сообщили, что "Волгонефть 212" сел на мель, а "Волгонефть 239" дрейфует после полученных повреждений. На первом корабле было 13 членов экипажа, на втором - 14.

По информации министерства, один моряк погиб.

Причиной катастрофы обоих танкеров стала ошибка экипажа в сложных метеоусловиях.

На помощь судам отправлены буксиры и вертолеты.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!