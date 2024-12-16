В Литве цена электроэнергии выросла на 28% и составила 137,28 евро за МВт/ч, а в Эстонии - на 36% и составила 124,64 евро за МВт/ч.

Между тем, стоимость системы Nord Pool увеличилась на 1% - до 45,17 евро за МВт/ч. В Польше средняя цена электроэнергии составила 129,75 евро за МВт/ч, а в Германии - 176,85 евро за МВт/ч.

На цены на электроэнергию в странах Балтии повлияло снижение потоков импорта из Финляндии и четвертого торгового округа Швеции, а также более низкая выработка гидроэлектростанций.

Рост цен в Германии и отдельных торговых округах Скандинавии был вызван низкой выработкой ветра в течение нескольких дней в середине недели.

В регионе Nord Pool потребление электроэнергии составило 9771 гигаватт-час (ГВт/ч), а объемы производства электроэнергии достигли 10 672 ГВт/ч.