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Порзиньгис прокомментировал трагическое известие о смерти Тиммы

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Кристап Порзиньгис и Янис Тимма
Кристап Порзиньгис и Янис Тимма Фото: Evija Trifanova/LETA

Латвийские баскетболисты Кристап Порзиньис и Давис Бертанс в соцсетях поделились болезненными реакциями, узнав информацию о смерти Яниса Тиммы.

Как уже сообщалось, в Москве покончил с собой латвийский баскетболист Янис Тимма.

"Человеческая связь - краеугольный камень нашего психического здоровья. Пожалуйста, заботьтесь друг о друге. ЯТ, земля пухом", - написал в соцсетях Порзиньгис.

В свою очередь игрок команды "Дубай" Бертанс в Instagram написал: "Я всегда буду помнить хорошие времена, которые у нас были".

СМИ сообщают, что тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде в центре Москвы. В свою очередь, "Медуза" сообщила, что российские агентства ТАСС и "РИА Новости" подтвердили самоубийство Тиммы.

В октябре Тимма решил продолжить карьеру баскетболиста в турнире российской букмекерской компании "Лига Ставок" за клуб "Аликсон".

Выступление в России, которая развязала войну в Украине, означало, что дверь в сборную Латвии для Тиммы закрыта.

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