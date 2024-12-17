Порзиньгис прокомментировал трагическое известие о смерти Тиммы

Как уже сообщалось, в Москве покончил с собой латвийский баскетболист Янис Тимма.

cilvēciskā savienotība ir stūrakmens mūsu mentālajai veselībai. lūdzu pieskatam viens otru. JT vieglas smiltis ❤️@janis_timma — Kristaps Porzingis (@kporzee) December 17, 2024

"Человеческая связь - краеугольный камень нашего психического здоровья. Пожалуйста, заботьтесь друг о друге. ЯТ, земля пухом", - написал в соцсетях Порзиньгис.

В свою очередь игрок команды "Дубай" Бертанс в Instagram написал: "Я всегда буду помнить хорошие времена, которые у нас были".

СМИ сообщают, что тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде в центре Москвы. В свою очередь, "Медуза" сообщила, что российские агентства ТАСС и "РИА Новости" подтвердили самоубийство Тиммы.

В октябре Тимма решил продолжить карьеру баскетболиста в турнире российской букмекерской компании "Лига Ставок" за клуб "Аликсон".

Выступление в России, которая развязала войну в Украине, означало, что дверь в сборную Латвии для Тиммы закрыта.

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