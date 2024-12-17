Фьюри рассказал о жертвах при подготовке к реваншу с Усиком

Фьюри потерпел поражение от Усика в мае этого года в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

21 декабря в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоится бой-реванш, в котором Фьюри и Усик сразятся за три пояса чемпиона мира (IBO, WBC и WBO).

"Я положу конец его карьере. Вы никогда больше не услышите об Александре Усике", - заверил Фьюри.

"Это был долгий тренировочный лагерь. Я не видел жену и детей три месяца. Я не разговаривал с женой три месяца", - заявил британский боксер.

"Да, я многим пожертвовал. Это того стоит, на 100 процентов. Я в великолепной форме. Единственная радость от подготовки - моя борода. Я отращивал ее три месяца, она рыжая, коричневая и седая. Много седых волос, а это значит, что я чертовски стар", - сказал Фьюри в интервью Queensberry Promotions.

37-летний Усик непобедим в 22 боях в профессиональном боксе, а на счету 36-летнего Фьюри 34 победы, одна ничья и одно поражение.

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