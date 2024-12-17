МИД: Пока от российских учреждений не поступало официальной информации о смерти Тиммы

Она подчеркнула, что посольство Латвии в России проинформировано об этом факте. Оно находится в контакте с родственниками гражданина Латвии.

Напомним, что латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве.

По данным СМИ, тело 32-летнего баскетболиста было обнаружено на лестничной клетке жилого дома в центре российской столицы.

Портал "Медуза" сообщает, что, по данным российских информационных агентств ТАСС и "РИА Новости", Тимма совершил самоубийство.

Этой осенью латвийский баскетболист отправился в Россию и принял участие в организованном букмекерской компанией "Лига Ставок" турнире Media Basket.

Тимма выступал за сборную Латвии с 2014 года. За время своей карьеры он представлял такие латвийские клубы, как ASK Rīga, ASK/Juniors, Liepājas lauvas, Ventspils и VEF Rīga, а также выступал во многих зарубежных клубах.

Прошлый сезон он начал в составе стамбульского "Дарушафака", а завершил в составе испанского "Орбадойро".

Видео: Последние минуты жизни Яниса Тиммы

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