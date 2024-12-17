В возрасте 48 лет умер олимпийский медалист Айгар Фадеев

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"С глубокой печалью сообщаем, что сегодня, 17 декабря, умер дорогой папа, муж и сын Айгар Фадеев... 27 декабря Айгару исполнилось бы 49 лет. День его рождения - это время, когда в мир возвращается свет. И его жизнь тоже была как это время - полна энергии и движения. Айгар любил жизнь, спорт, людей. И его жизнь была движением … оно резко остановилось … просим сочувствующих соблюдать приватность нашей семьи во время этого траура..."

В 2000 году Фадеев завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Сиднее в ходьбе на 50 километров.

А в 1998 году он завоевал серебряную награду на чемпионате Европы по ходьбе на 20 километров.

На чемпионатах мира лучшим для него результатом стало четвертое место в ходьбе на 50 километров в 2001 году.

На данный момент Фадееву принадлежит несколько рекордов Латвии по ходьбе.

После завершения спортивной карьеры Фадеев работал физиотерапевтом, в том числе сотрудничая с мировыми звездами такого уровня, как баскетболист Коби Брайант.

Фадеев родился 27 декабря 1975 года в Валке, и за свою карьеру принял участие в трех Олимпийских играх. В 1996 году в Атланте он был шестым в ходьбе на 20 километров, в 2000 году в Сиднее завоевал серебряный приз в ходьбе на 50 километров и 14-е место в ходьбе на 20 километров, а в 2004 году в Афинах он на этих дистанциях завоевал 11-е и 9-е места соответственно.