Такую позицию он высказал на совещании съезда самоуправлений.

"Переговоры о стабильном мире начнутся только тогда, когда у врага не будет ресурсов для продолжения войны", - выразил мнение Ермак.

Киев видит возможность исключительно для "мира от силы", и именно с таких позиций готовился "план Победы", сказал он.

До этого Ермак в интервью заявлял, что Украина сейчас не готова начать какие-либо переговоры с Россией, так как не чувствует достаточной поддержки со стороны Запада, чтобы они могли проходить с позиции силы.

Для президента Украины Владимира Зеленского "неприемлем язык ультиматумов", и под его руководством "не будет новых Минских или Нормандских форматов", сказал глава офиса президента Украины, напомнив о попытках добиться урегулирования ситуации после первоначального вторжения России в Украину в 2014 году.

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