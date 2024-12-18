Видео Химическая реакция чистящих средств вызвала небольшой взрыв в магазине Maxima в Пардаугаве

Местный житель Гунарc рассказывает, что, совершая обычные покупки в магазине рядом с домом, он столкнулся с неприятной ситуацией. Мужчина выбрал необходимые продукты, дождался своей очереди у кассы, товары были отсканированы, но потом процесс прекратился.

"И вот когда я уже начал рассчитываться за покупку, раздался взрыв, довольно сильный. Также появился резкий запах - аммиак или что-то подобное. Я сказал охраннику, чтобы он открыл двери, чтобы как-то проветрить. Но он все перепутал - вместо того, чтобы открыть двери, он их закрыл, и люди не могли выйти", - рассказал Гунарc.

На момент взрыва в магазине находилось довольно много людей, так как все произошло вечером.

Представитель магазина пояснил, что взрыв не представлял угрозы для жизни и в данный момент выясняются причины ошибки в рабочем процессе.

"Во время уборки произошла непредвиденная химическая реакция чистящих средств. Клиенты и сотрудники магазина были немедленно эвакуированы и оперативно проведены необходимые осмотр и уборка. Никто из клиентов или сотрудников не пострадал, и магазин возобновил свою работу вскоре после устранения ситуации. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, а также мы связались с партнером, предоставляющим услуги уборки", - пояснила представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

Руководство магазина приносит извинения клиентам за возникшую ситуацию.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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