США: Потери военных КНДР под Курском исчисляются сотнями

Северокорейские войска потеряли уже "несколько сотен" солдат убитыми и ранеными в боях с ВСУ в Курской области РФ. Об этом во вторник, 17 декабря, заявил высокопоставленный американский военный чиновник, передают агентства AP и AFP.

Он уточнил, что речь идет о "всех случаях, начиная с легких ранений и заканчивая гибелью в бою", и что среди жертв есть северокорейские военнослужащие "всех рангов". Столь большие потери войск КНДР в боях под Курском американский военный объяснил их неопытностью. "Это не закаленные в сражениях солдаты. Они не были в бою раньше", - указал он.

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16 декабря представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что военные КНДР понесли в боях в Курской области первые потери, не назвав конкретных цифр. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в тот же день сообщило, что только за 14 и 15 декабря подразделения армии Северной Кореи потеряли не менее 30 человек убитыми и ранеными.