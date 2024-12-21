Видео Жители устроили во дворе несогласованную парковку; соседи жалуются

"Да, может не нравиться, что машины ездят по этой дорожке, но ее сложно назвать пешеходной дорожкой - там особо и не пройтись. Всем домам нужно вместе подумать, как улучшить инфраструктуру во дворе. Если бы были платные парковки, проблемы бы не было. Тогда все знали бы, где можно оставить машину", - убежден Артур, который использует импровизированную стоянку.

Территория, прилегающая к многоквартирному дому, принадлежит жителям. До сих пор они были уверены, что с документами все в порядке. Однако в Рижской думе указывают на обратное.

"В информационной системе строительства не зарегистрирован проект строительства этой парковки. Строительный инспектор обследует это место. Если будет установлено самовольное строительство, будет составлен административный акт, и собственникам земли будет поручено разработать необходимую строительную документацию. Если стоянка размещается рядом с детскими площадками, вдоль нее должна быть обустроена многоуровневая зеленая зона для улучшения качества среды, защиты от шума и загрязнения воздуха", - рассказала Татьяна Смирнова, представитель Рижской думы.

Кроме того, на стоянках должна быть установлена система водоотведения, освещение и соответствующие дорожные знаки.

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