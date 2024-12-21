Жителей соседнего дома не устраивает то, что сделали их соседи, поэтому они решили обратиться в передачу Bez Tabu. Однако сособственники территории утверждают, что другого выхода не осталось - вокруг больше негде парковать автомобили, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Жители устроили во дворе несогласованную парковку; соседи жалуются
Парковка была оборудована на месте, где раньше находилась зеленая зона. По словам местных жителей, верхний слой покрытия был снят, а вместо него завезен гравий. Так появилась стоянка минимум на 16 автомобилей.
Однако житель соседнего дома утверждает, что для въезда и выезда с парковки водители ездят по пешеходной дорожке, а также заезжают даже на детскую песочницу.
"Один из жителей этого дома снял слой травы и засыпал место гравием, сделав импровизированную, незаконную парковку. Чтобы припарковать свои автомобили они ездят по пешеходной дорожке, сильно ее повреждая. Они проезжают по газону и даже через песочницу на детской площадке. Из-за противоправных действий жителей этого дома весь двор превратился в болото, что создает серьезную угрозу для пешеходов и особенно детей!" - возмущается житель соседнего дома.
Жители упомянутого дома, в свою очередь, указывают, что в районе остро не хватает мест для парковки, поэтому работы по созданию стоянки были оплачены из средств дома. Ранее во дворе регулярно появлялась муниципальная полиция и штрафовала за неправильную парковку.
"Да, может не нравиться, что машины ездят по этой дорожке, но ее сложно назвать пешеходной дорожкой - там особо и не пройтись. Всем домам нужно вместе подумать, как улучшить инфраструктуру во дворе. Если бы были платные парковки, проблемы бы не было. Тогда все знали бы, где можно оставить машину", - убежден Артур, который использует импровизированную стоянку.
Территория, прилегающая к многоквартирному дому, принадлежит жителям. До сих пор они были уверены, что с документами все в порядке. Однако в Рижской думе указывают на обратное.
"В информационной системе строительства не зарегистрирован проект строительства этой парковки. Строительный инспектор обследует это место. Если будет установлено самовольное строительство, будет составлен административный акт, и собственникам земли будет поручено разработать необходимую строительную документацию. Если стоянка размещается рядом с детскими площадками, вдоль нее должна быть обустроена многоуровневая зеленая зона для улучшения качества среды, защиты от шума и загрязнения воздуха", - рассказала Татьяна Смирнова, представитель Рижской думы.
Кроме того, на стоянках должна быть установлена система водоотведения, освещение и соответствующие дорожные знаки.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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