Ср, 18.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Мать Тиммы просит помочь в возвращении тела сына в Латвию

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Латвийский баскетболист Янис Тимма
Латвийский баскетболист Янис Тимма Фото: FIBA.com

Гатис Лининьш, близкий друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, от имени его матери обратился к пользователям Facebook с просьбой помочь семье покрыть расходы на возвращение тела спортсмена на родину.

Лининьш пишет, что мать Тиммы Аусма должна в воскресенье, 22 декабря, отправиться в Москву и договориться о репатриации тела, чтобы ее сын был похоронен в Латвии. Однако денег на это не хватает.

"Пожалуйста, помогите в меру своих возможностей, чтобы покрыть расходы на возвращение Яниса домой и похороны в Латвии. Несмотря на его недавний выбор, в памяти Янис навсегда останется сердечным, амбициозным, улыбчивым человеком. Мы будем благодарны за любую поддержку", - говорится в сообщении.

Пожертвование можно сделать на счет Аусмы Тиммы:

Получатель - Ausma Timma

Номер счета: LV65HABA0551003965662

Цель платежа: Jāņa Timmas bērēm

По данным СМИ, тело 32-летнего баскетболиста было обнаружено на лестничной клетке жилого дома в центре российской столицы.

Портал "Медуза" сообщает, что, по данным российских информационных агентств ТАСС и "РИА Новости", Тимма совершил самоубийство.

Видео: Последние минуты жизни Яниса Тиммы

Где получить помощь, если у вас появились суицидальные мысли

Телефоны доверия кризисного и консультационного центра Skalbes:

67222922

27722292

116123

Телефон доверия для детей и подростков Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI):

116111 (либо чат)

Служба неотложной медицинской помощи: 113

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти