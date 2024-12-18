Мать Тиммы просит помочь в возвращении тела сына в Латвию

Лининьш пишет, что мать Тиммы Аусма должна в воскресенье, 22 декабря, отправиться в Москву и договориться о репатриации тела, чтобы ее сын был похоронен в Латвии. Однако денег на это не хватает.

"Пожалуйста, помогите в меру своих возможностей, чтобы покрыть расходы на возвращение Яниса домой и похороны в Латвии. Несмотря на его недавний выбор, в памяти Янис навсегда останется сердечным, амбициозным, улыбчивым человеком. Мы будем благодарны за любую поддержку", - говорится в сообщении.

Пожертвование можно сделать на счет Аусмы Тиммы:

Получатель - Ausma Timma Номер счета: LV65HABA0551003965662 Цель платежа: Jāņa Timmas bērēm

По данным СМИ, тело 32-летнего баскетболиста было обнаружено на лестничной клетке жилого дома в центре российской столицы.

Портал "Медуза" сообщает, что, по данным российских информационных агентств ТАСС и "РИА Новости", Тимма совершил самоубийство.

Видео: Последние минуты жизни Яниса Тиммы

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