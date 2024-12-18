Гатис Лининьш, близкий друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, от имени его матери обратился к пользователям Facebook с просьбой помочь семье покрыть расходы на возвращение тела спортсмена на родину.
Мать Тиммы просит помочь в возвращении тела сына в Латвию
Лининьш пишет, что мать Тиммы Аусма должна в воскресенье, 22 декабря, отправиться в Москву и договориться о репатриации тела, чтобы ее сын был похоронен в Латвии. Однако денег на это не хватает.
"Пожалуйста, помогите в меру своих возможностей, чтобы покрыть расходы на возвращение Яниса домой и похороны в Латвии. Несмотря на его недавний выбор, в памяти Янис навсегда останется сердечным, амбициозным, улыбчивым человеком. Мы будем благодарны за любую поддержку", - говорится в сообщении.
Пожертвование можно сделать на счет Аусмы Тиммы:
Получатель - Ausma Timma
Номер счета: LV65HABA0551003965662
Цель платежа: Jāņa Timmas bērēm
По данным СМИ, тело 32-летнего баскетболиста было обнаружено на лестничной клетке жилого дома в центре российской столицы.
Портал "Медуза" сообщает, что, по данным российских информационных агентств ТАСС и "РИА Новости", Тимма совершил самоубийство.
Видео: Последние минуты жизни Яниса Тиммы
Где получить помощь, если у вас появились суицидальные мысли
Телефоны доверия кризисного и консультационного центра Skalbes:
67222922
27722292
116123
Телефон доверия для детей и подростков Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI):
116111 (либо чат)
Служба неотложной медицинской помощи: 113
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