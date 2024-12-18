В этом году рижане и гости города смогут встретить Новый год на шести площадках Старой Риги, сообщает Рижская дума.
Новый год в Риге можно будет встретить на шести площадках
Празднования пройдут на Ратушной площади, площади Ливов, площади Пилс, на участке улицы Калькю между улицей Вальню и бульваром Аспазияс, на площади перед Пороховой башней и на участке параллельной, прилегающей к набережной 11 Ноября улицы со стороны Вецриги от Полю гате до Бискапа гате.
Праздничная программа продлится с 21:00 до 2:00 новогодней ночи.
Выступят популярные диджеи, а для праздничного настроения на фасадах зданий будут размещены праздничные видеопроекции, созданные латвийскими художниками.
В Старой Риге за танцевальное настроение будут отвечать DJ Ella, DJ Makree, Funky DJ Elegant, DJ PM2AM, DJ Monsta и телеведущий Арманд Симсонс.
На местах проведения мероприятий можно будет приобрести горячие и прохладительные напитки, а также закуски.
Галерея: Встреча Нового года (архивные фото)
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