Бывший капитан сборной Латвии по баскетболу Янис Блумс высказал свое мнение о смерти товарища по команде Яниса Тиммы, пишет портал LSM.
"Мы как общество "съели" его": Экс-капитан сборной о смерти Тиммы
Как сообщалось, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма во вторник, 17 декабря, был найден мертвым в Москве. По данным СМИ, причиной его смерти стало самоубийство.
Бывший баскетболист Блумс рассказал Латвийскому радио о своих отношениях с Тиммой.
"У меня с Янисом всегда были прекрасные отношения", - рассказал Блумс. "Я его как-то всегда понимал и помогал ему".
"Последнее сообщение, которое я ему отправил, было: "Если тебе что-то понадобится, не стесняйся, звони". Но он не позвонил".
"Сейчас трудно говорить. Что-то там до конца не было [хорошо], но мы как общество тоже в конце концов "съели" его. Мы не знаем, как бы мы вели себя на его месте, если бы у нас была любовь, неважно где - в России или в Ираке. Мы не знаем, как бы мы отреагировали", - прокомментировал в телефонном интервью Латвийскому радио бывший капитан сборной Латвии Янис Блумс.
Тимма подвергся жесткой критике в Латвии после того, как осенью решил уехать в Россию, где принял участие в организованном букмекерской компанией "Лига Ставок" турнире. В России живет певица Анна Седокова, которая на тот момент была его женой. 9 декабря суд официально расторг брак Тиммы и Седоковой.
Видео: Последние минуты жизни Яниса Тиммы
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