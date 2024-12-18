Средства для репатриации тела Тиммы в Латвию собраны в короткие сроки

В настоящее время идет согласование дальнейших юридических формальностей, поскольку для возвращения Яниса на родину необходимо подготовить ряд строго регламентированных процедур как в Латвии, так и в России, сообщил Лининьш.

Он поблагодарил всех, кто принимает активное участие в оформлении документов, и добавил, что все оставшиеся от пожертвования деньги будут переданы в благотворительные организации, занимающиеся проблемами детей и баскетбола.

Как ранее сообщил МИД, посольство Латвии в России поддерживает постоянные контакты с родственниками Тиммы и российскими учреждениями по вопросу о доставке его тела в Латвию. МИД готов оказать всю возможную консульскую помощь в этой ситуации, однако не имеет права разглашать подробную информацию.

Гатис Лининьш объявил сбор средств на репатриацию тела Тиммы в соцсети Facebook с разрешения матери спортсмена Аусмы Тиммы. Сейчас средства продолжают поступать.

Как сообщалось, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма во вторник был найден мертвым в Москве. По данным СМИ, причиной его смерти стало самоубийство.

Видео: Последние минуты жизни Яниса Тиммы

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