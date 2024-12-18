Сумма, необходимая для покрытия расходов на рейс по репатриации тела Яниса Тиммы в Латвию, собрана, сообщил TVNET друг скончавшегося баскетболиста Гатис Лининьш, который ранее объявил сбор пожертвований. Репатриацией займется похоронное бюро, выбранное родственниками, уточнило Министерство иностранных дел Латвии (МИД).
Средства для репатриации тела Тиммы в Латвию собраны в короткие сроки
В настоящее время идет согласование дальнейших юридических формальностей, поскольку для возвращения Яниса на родину необходимо подготовить ряд строго регламентированных процедур как в Латвии, так и в России, сообщил Лининьш.
Он поблагодарил всех, кто принимает активное участие в оформлении документов, и добавил, что все оставшиеся от пожертвования деньги будут переданы в благотворительные организации, занимающиеся проблемами детей и баскетбола.
Как ранее сообщил МИД, посольство Латвии в России поддерживает постоянные контакты с родственниками Тиммы и российскими учреждениями по вопросу о доставке его тела в Латвию. МИД готов оказать всю возможную консульскую помощь в этой ситуации, однако не имеет права разглашать подробную информацию.
Гатис Лининьш объявил сбор средств на репатриацию тела Тиммы в соцсети Facebook с разрешения матери спортсмена Аусмы Тиммы. Сейчас средства продолжают поступать.
Как сообщалось, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма во вторник был найден мертвым в Москве. По данным СМИ, причиной его смерти стало самоубийство.
Видео: Последние минуты жизни Яниса Тиммы
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!