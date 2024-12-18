Ловить тех, кто не сортирует: в Эстонии задумались о видеокамерах у мусорных контейнеров

Подготовленный Минклиматом проект поправок к Закону об отходах и Закону об упаковке направлен на усиление роли местных самоуправлений на рынке услуг организованного вывоза отходов, и, среди прочего, он также включает в себя план начать наблюдение за происходящим около мусорных контейнеров.

Законопроект предусматривает, что записи с камер видеонаблюдения могли бы использоваться для установления лиц, которые выбрасывают в контейнер для упаковки ненадлежащие отходы, а также в качестве доказательства совершения преступления при привлечении к ответственности.

В эстонском Минюсте не поддерживают предоставление права применения такой специальной меры. Также, по оценке Минюста, неясно, кто будет рассматривать эти правонарушения и на каком правовом основании будет идентифицироваться лицо, совершившее деяние.

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