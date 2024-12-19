Латвия арендует поезд у Литвы для маршрута Вильнюс - Рига - Таллинн

Заместитель директора департамента железнодорожной политики и инфраструктуры Министерства сообщения Патрик Маркевич отметил, что это решение укрепит сотрудничество между перевозчиками стран Балтии. Он подчеркнул, что Латвия отстает по состоянию подвижного состава, в то время как Эстония и Литва активно развивают электрическую инфраструктуру. "Для Латвии аренда дизельных поездов - реальная возможность временно восполнить пробел", - добавил он.

На заседании также обсуждалось, что пересадку в Валге пока избежать невозможно из-за позиции эстонской стороны. Однако ведутся переговоры о создании прямого маршрута из Вильнюса через Ригу в Тарту, а затем в Таллинн.

В начале 2025 года планируется запуск полноценного железнодорожного маршрута Вильнюс - Рига - Таллинн. Латвийский перевозчик PV, эстонский Elron и литовский LTG Link координируют графики движения, чтобы обеспечить удобное сообщение между странами.

Общее время поездки от Вильнюса до Таллинна составит около 10 часов. В Латвии поезд будет останавливаться в следующих пунктах: Елгава, Рига, Земитаны, Югла, Инчукалнс, Сигулда, Лигатне, Иерики, Цесис, Лоде, Валмиера, Стренчи и Лугажи.

Председатель правления PV Райтис Нешпорс отметил, что подготовка к запуску начнется 15 декабря этого года. Время отправления поезда PV на участке Рига - Валга будет синхронизировано с прибытием литовского поезда LTG Link из Вильнюса.

С 6 января 2025 года пассажирские перевозки от Валги до Тарту и Таллина будут обеспечивать дополнительные поезда Elron, специально адаптированные под международное сообщение.

В декабре 2023 года литовская компания LTG Link запустила регулярные рейсы между Вильнюсом и Ригой. Обсуждения об объединении столиц стран Балтии с помощью железнодорожного сообщения активизировались в 2021 году. Тогда в рамках года европейских железных дорог был организован символический экспресс из Таллинна через Ригу в Вильнюс. В проекте участвовали министры, представители железнодорожной отрасли, Европейской комиссии и инициаторы проекта Rail Baltica.

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