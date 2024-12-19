Латвия планирует арендовать поезд у Литвы за 117 000 евро в год, чтобы соединить маршрут Вильнюс - Рига - Таллинн. Такое решение принято Советом по общественному транспорту, чтобы литовский поезд компании LTG Link, курсирующий между Вильнюсом и Ригой, мог продолжать движение до Валги и обратно.
Латвия арендует поезд у Литвы для маршрута Вильнюс - Рига - Таллинн
Автотранспортная дирекция (ATD) уточнила, что полная синхронизация пересадок между странами Балтии будет возможна с 6 января следующего года, когда начнутся новые рейсы на участке Таллинн - Валга, организованные эстонским перевозчиком Elron.
На первом этапе будет действовать переходный период, при котором пассажирам придется делать две пересадки - в Риге и Валге. Однако решение совета предусматривает, что с января 2025 года или позже, в зависимости от подготовки латвийской компании Pasažieru vilciens (PV), пересадка в Риге станет не нужна.
Томас Бейкулис, руководитель департамента общественного транспорта ATD, сообщил, что для улучшения сообщения Вильнюс - Рига - Таллинн поступило предложение использовать модернизированный поезд из Литвы. Этот состав уже обслуживает маршрут Вильнюс - Рига, но его можно продлить до Валги с возвратом.
Стоимость аренды составит 117 000 евро в год. По расчетам PV, это решение может принести дополнительные доходы в размере 100 286 евро за счет привлечения новых международных пассажиров (около 20 человек на рейс).
Поезд модели PESA отличается повышенным уровнем комфорта. Поэтому планируется установить дополнительную наценку в 1 евро на билет, что обеспечит еще 56 353 евро дохода. Таким образом, арендная плата будет полностью покрыта, а перевозчик получит дополнительную прибыль.
Заместитель директора департамента железнодорожной политики и инфраструктуры Министерства сообщения Патрик Маркевич отметил, что это решение укрепит сотрудничество между перевозчиками стран Балтии. Он подчеркнул, что Латвия отстает по состоянию подвижного состава, в то время как Эстония и Литва активно развивают электрическую инфраструктуру. "Для Латвии аренда дизельных поездов - реальная возможность временно восполнить пробел", - добавил он.
На заседании также обсуждалось, что пересадку в Валге пока избежать невозможно из-за позиции эстонской стороны. Однако ведутся переговоры о создании прямого маршрута из Вильнюса через Ригу в Тарту, а затем в Таллинн.
В начале 2025 года планируется запуск полноценного железнодорожного маршрута Вильнюс - Рига - Таллинн. Латвийский перевозчик PV, эстонский Elron и литовский LTG Link координируют графики движения, чтобы обеспечить удобное сообщение между странами.
Общее время поездки от Вильнюса до Таллинна составит около 10 часов. В Латвии поезд будет останавливаться в следующих пунктах: Елгава, Рига, Земитаны, Югла, Инчукалнс, Сигулда, Лигатне, Иерики, Цесис, Лоде, Валмиера, Стренчи и Лугажи.
Председатель правления PV Райтис Нешпорс отметил, что подготовка к запуску начнется 15 декабря этого года. Время отправления поезда PV на участке Рига - Валга будет синхронизировано с прибытием литовского поезда LTG Link из Вильнюса.
С 6 января 2025 года пассажирские перевозки от Валги до Тарту и Таллина будут обеспечивать дополнительные поезда Elron, специально адаптированные под международное сообщение.
В декабре 2023 года литовская компания LTG Link запустила регулярные рейсы между Вильнюсом и Ригой. Обсуждения об объединении столиц стран Балтии с помощью железнодорожного сообщения активизировались в 2021 году. Тогда в рамках года европейских железных дорог был организован символический экспресс из Таллинна через Ригу в Вильнюс. В проекте участвовали министры, представители железнодорожной отрасли, Европейской комиссии и инициаторы проекта Rail Baltica.
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