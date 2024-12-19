Кроме того, через границу пытались провезти электронику, предметы роскоши, автозапчасти и другие товары.

Перед пересечением границы MTА настоятельно рекомендует ознакомиться с требованиями международных санкций, чтобы избежать перевозки запрещенных товаров. Дополнительную информацию можно найти на сайте MTA или по телефону службы поддержки таможни.

Рекомендация МИД Эстонии

В Министерстве иностранных дел рекомендуют полностью отказаться от поездок в Россию. Находящимся в России временно гражданам Эстонии МИД рекомендует взвесить саму необходимость пребывания в этой стране и при возможности вернуться в Эстонию.

МИД напоминает, что Россия рассматривает граждан с двойным гражданством как российских граждан, что ограничивает возможности Эстонии по оказанию консульской помощи, включая вопросы мобилизации.

Консульская помощь доступна только в посольстве Эстонии в Москве. В случае утраты паспорта необходимо лично обратиться для получения временного проездного документа для выезда из страны.