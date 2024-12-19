В финале шоу "Свидание с двумя" (Randiņš ar diviem) актер Мартиньш Почс выбрал Луизе Паулу Пенезе. Вместе они отправились в путешествие мечты на Бали и продолжили строить отношения, но примерно в то время, когда шоу начало транслироваться по телевидению, пара решила разойтись.
Расстались победители шоу "Свидание с двумя" Мартиньш и Луизе
В интервью tv3.lv Почс рассказал, что после съемок, когда пара вернулась в Латвию, им пришлось скрывать свои отношения от общественности, чтобы информация о результатах шоу не просочилась в прессу.
Однако это не упоминается как причина разрыва пары. Актер рассказал, что это решение было принято мирно и обоюдно.
"У нас была замечательная поездка на Бали, и незадолго до начала шоу (трансляции) мы решили пойти разными путями", - объясняет Мартиньш.
Луизе Паула Пенезе также подтверждает, что отношения закончились на хорошей ноте: "Со временем мы поняли, что наши характеры все-таки не совпадают. Мы решили пойти разными путями", - объясняет Луизе.
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