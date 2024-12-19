Потребители все чаще выбирают приобретать товары через онлайн-платформы за пределами Европейского Союза. Поэтому в период Рождества, когда интернет-торговля особенно оживленная, Центр защиты прав потребителей (PTAC) провел проверку безопасности и соответствия ввозимых товаров, об этом сообщает PTAC.
PTAC: 53% товара из интернт-магазинов вне ЕС не прошли проверку качества
PTAC провел как административные проверки, так и тестирование товаров с использованием специальных устройств. Всего был проверен 81 товар.
Проверки проводились в отношении игрушек, электроприборов и радиоустройств, которые частные лица приобрели через онлайн-платформы третьих стран, причем стоимость товаров не превышала 30 евро.
Во время контроля сотрудники PTAC совместно с сотрудниками таможенной службы проверяли маркировку товаров и тестировали их с использованием технического оборудования PTAC.
Результаты тестирования:
Было протестировано 20 товаров, из которых 10 оказались небезопасными (50% протестированных товаров).
Электротехника: из 17 протестированных товаров 9 оказались небезопасными (53%). Проверялась защита от удара электрическим током и утечки тока.
Игрушки: в трех игрушках проверяли наличие мелких деталей, одна игрушка оказалась небезопасной из-за высокого риска удушья и асфиксии.
Общая ситуация:
Из 81 проверенного товара 43 (53%) оказались небезопасными и не соответствовали требованиям нормативных актов.
Радиоприборы: из 18 проверенных 17 не соответствовали требованиям (94%);
Электроприборы: из 24 проверенных 20 не соответствовали требованиям (83%);
Игрушки: из 39 проверенных 6 не соответствовали требованиям (15%);
Основные проблемы, выявленные в ходе административных проверок:
Маркировка: у 53% товаров маркировка была несоответствующей (например, отсутствовал знак CE или информация о производителе).
Документация: у всего радиооборудования отсутствовала декларация соответствия.
Инструкции: у всех товаров инструкции были приложены только на иностранном языке.
Проблемы идентификации: в 51% случаев не было указано уполномоченное лицо в Европейском Союзе (ЕС).
Центр защиты прав потребителей призывает покупать товары в ЕС. Особенно это относится к электронике и товарам для детей, где риски для здоровья и жизни могут быть высокими.
Также PTAC призывает покупать у проверенных продавцов, а перед этим убедиться, что товары соответствуют стандартам безопасности Европейского Союза.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!