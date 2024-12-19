PTAC: 53% товара из интернт-магазинов вне ЕС не прошли проверку качества

PTAC провел как административные проверки, так и тестирование товаров с использованием специальных устройств. Всего был проверен 81 товар.

Проверки проводились в отношении игрушек, электроприборов и радиоустройств, которые частные лица приобрели через онлайн-платформы третьих стран, причем стоимость товаров не превышала 30 евро.

Во время контроля сотрудники PTAC совместно с сотрудниками таможенной службы проверяли маркировку товаров и тестировали их с использованием технического оборудования PTAC.

Результаты тестирования:

Было протестировано 20 товаров, из которых 10 оказались небезопасными (50% протестированных товаров).

Электротехника: из 17 протестированных товаров 9 оказались небезопасными (53%). Проверялась защита от удара электрическим током и утечки тока.

Игрушки: в трех игрушках проверяли наличие мелких деталей, одна игрушка оказалась небезопасной из-за высокого риска удушья и асфиксии.

Общая ситуация:

Из 81 проверенного товара 43 (53%) оказались небезопасными и не соответствовали требованиям нормативных актов.

Радиоприборы: из 18 проверенных 17 не соответствовали требованиям (94%);

Электроприборы: из 24 проверенных 20 не соответствовали требованиям (83%);

Игрушки: из 39 проверенных 6 не соответствовали требованиям (15%);

Основные проблемы, выявленные в ходе административных проверок:

Маркировка: у 53% товаров маркировка была несоответствующей (например, отсутствовал знак CE или информация о производителе).

Документация: у всего радиооборудования отсутствовала декларация соответствия.

Инструкции: у всех товаров инструкции были приложены только на иностранном языке.

Проблемы идентификации: в 51% случаев не было указано уполномоченное лицо в Европейском Союзе (ЕС).

Риск: удар электрическим током. Фото: PTAC

Центр защиты прав потребителей призывает покупать товары в ЕС. Особенно это относится к электронике и товарам для детей, где риски для здоровья и жизни могут быть высокими.

Также PTAC призывает покупать у проверенных продавцов, а перед этим убедиться, что товары соответствуют стандартам безопасности Европейского Союза.

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