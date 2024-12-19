Сегодня вечером, 19 декабря, в 18:00 в Старой Риге прошел традиционный вечер перетаскивания бревна и маскарадное шествие, в котором приняли участие рижские фольклорные ансамбли, танцевальные коллективы, а также воспитанники дошкольных образовательных учреждений. Присоединиться к мероприятию были приглашены жители и гости Риги.
Фото ⟩ В Старой Риге прошло традиционное маскарадное шествие
Праздник начался на Ратушной площади, откуда перетаскивание бревна продолжилось по маршруту: от Ратушной площади до улицы Скарню, затем по улицам Аудею, Вальню, Зиргу, по Домской площади и улице Яуниела. Шествие завершилось на Ратушной площади у костра, где состоялись пение, танцы, ритуалы и сжигание бревна.
В думе пояснили, что эта традиция имеет древний ритуальный смысл, заключающийся в идее собрать все трудности и неурядицы ушедшего года и символически сжечь их вместе с бревном, таким образом избавившись от неудач, зла и печали года, оставив место свету.
В вечере приняли участие фольклорные ансамбли Garataka, Visi vēji, Savieši, Vilkači, Berendejka, Dar, Rāmupe, Skandinieki, Budēļi, а также воспитанники разных детских садов и другие участники.
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