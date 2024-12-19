Фото В Старой Риге прошло традиционное маскарадное шествие

Праздник начался на Ратушной площади, откуда перетаскивание бревна продолжилось по маршруту: от Ратушной площади до улицы Скарню, затем по улицам Аудею, Вальню, Зиргу, по Домской площади и улице Яуниела. Шествие завершилось на Ратушной площади у костра, где состоялись пение, танцы, ритуалы и сжигание бревна.

В думе пояснили, что эта традиция имеет древний ритуальный смысл, заключающийся в идее собрать все трудности и неурядицы ушедшего года и символически сжечь их вместе с бревном, таким образом избавившись от неудач, зла и печали года, оставив место свету.

В вечере приняли участие фольклорные ансамбли Garataka, Visi vēji, Savieši, Vilkači, Berendejka, Dar, Rāmupe, Skandinieki, Budēļi, а также воспитанники разных детских садов и другие участники.

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