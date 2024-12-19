Благотворительный марафон Dod pieci! собрал 1 000 743 евро

В этом году благотворительный марафон Dod pieci! был посвящен проблемам здравоохранения в Латвии, освещая финансовый тупик, с которым сталкиваются люди с критическими и острыми заболеваниями, требующими немедленной помощи, расходы на лечение которых государство не покрывает.

Это ситуации, когда жизнь человека зависит от конкретной суммы денег, которую он сам не в состоянии собрать. Поэтому важно, чтобы в критический момент были доступны средства для экстренных случаев и помощь, хотя бы частично, могла быть предоставлена немедленно.

Все собранные средства в полном объеме будут переданы партнеру проекта - благотворительной организации Ziedot.lv, которая окажет помощь людям с острыми заболеваниями, нуждающимся в срочной медицинской помощи.

Эти средства позволят оперативно помочь с приобретением лекарств, проведением необходимых обследований и диагностикой, а также покрыть другие виды помощи.

Ежегодно более 300 человек с критическими и острыми заболеваниями обращаются за помощью в Ziedot.lv, и на данный момент лекарства и обследования ожидают 38 человек.

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