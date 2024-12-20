Когда освободят Курскую область, почему нельзя прекратить войну и отчего дорожает масло. Главное из "Итогов года" с Путиным

Отвечая в четверг на вопрос о том, есть ли уязвимости у «Орешника», как якобы утверждают неназванные «западные эксперты», Путин повторил свое недавнее заявление: по его мнению, «Орешник» невозможно сбить.

Это не совсем так. У Украины сейчас действительно нет систем, которые могут перехватывать такой тип ракет, но в мире подобные разработки есть (подробнее об этом читайте в анализе военного обозревателя Би-би-си Павла Аксенова). При этом в определенной фазе полета сбить эту ракету в самом деле крайне сложно.

Чтобы проверить его утверждение, Путин предложил странам НАТО устроить «технологический эксперимент»: «Пусть [страны НАТО] определят какой-то объект для поражения в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар „Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы».

Но не на все вопросы о войне у Путина были такие уверенные ответы. Так, жительница Курской области спросила Путина о том, сможет ли Россия выбить из этого региона украинские части и вернутся ли местные жители в свои дома. Это чувствительный для властей вопрос: фактически контроль над международно признанными границами России не удается восстановить уже больше четырех месяцев.