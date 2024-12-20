В Кенгарагсе водитель насмерть сбил пешехода и уехал. Полиция просит отозваться очевидцев

По предварительным данным, пока неустановленный водитель, управляя автомобилем Volkswagen на улице Прушу, в четверг в 18:00 сбил пешехода, который скончался на месте происшествия.

Водитель автомобиля покинул место происшествия.

Государственная полиция продолжает расследование обстоятельств аварии, начат уголовный процесс.

Полиция просит отозваться очевидцев происшествия, позвонив по номерам телефона 67219782 или 110.

Еще 16 человек пострадали вчера в ДТП, а всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 182 дорожно-транспортных происшествия.

Оформлено 399 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в

в том числе 142 - за превышение скорости и два - за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено три административных и шесть уголовных дел, за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения - одно уголовное дело.

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