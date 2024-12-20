"Потенциал умело распихивается по карманам!". Письмо судьи вызвало скандал в латвийском хоккее

Звиедритис высказывает мнение, что уровень Хоккейной Лиги Optibet (OHL) является самым низким за последние 20 лет и продолжает падать, зрители на игры не приходят, а количество информации о происходящем - "близко к нулю", чемпионат существует только благодаря отдельным энтузиастам.

"ЛХФ очень напоминает латвийских госчиновников, которые не за свои деньги ездят в командировки, едят лобстеров в ресторанах, красиво выступают на публике и срывают лавры, а хоккей опирается на поддержку самих игроков и частных спонсоров", - говорит он. Звиедритис добавил, что детский и юношеский хоккей создают, поддерживают и развивают родители игроков, вкладывая свое время, знания и много денег.

Он считает, что бронзовая медаль сборной Латвии на чемпионате мира 2023 года - это заслуга только самопожертвования и финансирования самих игроков, тренеров, болельщиков и родителей игроков на протяжении многих лет.

За долгие годы карьеры хоккейного арбитра Звиедрис пережил несколько смен руководства ЛХФ и поколений игроков.

"Я лично пережил, как 30 лет назад в латвийском хоккее работали люди, которые были важны для развития и будущего хоккея, когда идея была важнее личной выгоды, но со временем люди, готовые работать для построения качественной хоккейной системы и преемственности в Латвии не были услышаны, а отодвинуты в сторону", - пишет Звиедритис.