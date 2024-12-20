Международный хоккейный арбитр Гинтс Звиедритис завершил карьеру судьи. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook в среду, раскритиковав Латвийскую федерацию хоккея (ЛХФ) и латвийскую хоккейную систему.
"Потенциал умело распихивается по карманам!". Письмо судьи вызвало скандал в латвийском хоккее
Звиедритис подчеркнул, что почти всю свою жизнь посвятил хоккею - и игре, и судейству. В судействе он 32 года, а судьей международной категории является с 1999 года.
"Этим я публично объявляю, что завершаю карьеру судьи", - написал Звиедритис.
"Больше не хочу продолжать, видя, как хоккейный потенциал Латвии умело распихивается по карманам своих, "приятелей" и родственников, как ЛХФ превратилась в частное ООО, для которой важна ее личная выгода, а не развитие хоккея. Детский хоккей является приоритетом только на телевидении в интервью и пиар-кампаниях, но не в работе", - пишет бывший судья о причинах своего ухода.
Он отмечает, что детский юношеский чемпионат Латвии находится "непростительно на низком уровне", игра юных хоккеистов становится жестче, спорт более травматичен, трансферы игроков основаны на знакомстве, а не на регламенте, судейство в детских играх становится критически некачественным и непоследовательным, а решения Дисциплинарной комиссии ЛХФ - непонятные и непоследовательные.
Подчеркивается, что комиссии ЛХФ "в основном комплектовались из удобных руководству людей и зачастую решения принимаются не в интересах качества хоккея, а во имя знакомства и поддержания хороших отношений".
Звиедритис высказывает мнение, что уровень Хоккейной Лиги Optibet (OHL) является самым низким за последние 20 лет и продолжает падать, зрители на игры не приходят, а количество информации о происходящем - "близко к нулю", чемпионат существует только благодаря отдельным энтузиастам.
"ЛХФ очень напоминает латвийских госчиновников, которые не за свои деньги ездят в командировки, едят лобстеров в ресторанах, красиво выступают на публике и срывают лавры, а хоккей опирается на поддержку самих игроков и частных спонсоров", - говорит он. Звиедритис добавил, что детский и юношеский хоккей создают, поддерживают и развивают родители игроков, вкладывая свое время, знания и много денег.
Он считает, что бронзовая медаль сборной Латвии на чемпионате мира 2023 года - это заслуга только самопожертвования и финансирования самих игроков, тренеров, болельщиков и родителей игроков на протяжении многих лет.
За долгие годы карьеры хоккейного арбитра Звиедрис пережил несколько смен руководства ЛХФ и поколений игроков.
"Я лично пережил, как 30 лет назад в латвийском хоккее работали люди, которые были важны для развития и будущего хоккея, когда идея была важнее личной выгоды, но со временем люди, готовые работать для построения качественной хоккейной системы и преемственности в Латвии не были услышаны, а отодвинуты в сторону", - пишет Звиедритис.
Он считает, что сейчас в латвийском хоккее все происходит, как в советские времена, и свои люди продвигают своих, с участием в этом процессе чиновников, госслужащих, функционеров, близких бенефициаров и журналистов.
Звиедритис отмечает, что ему тяжело на это смотреть, тем более что оба его сына занимаются хоккеем.
"Мне жаль, что потенциал латвийского хоккея безответственно растрачивается и распихивается по карманам", - подчеркивает он, добавляя, что это противоречит его принципам, совести и видению развития латвийского хоккея.
Звиедритис выражает уверенность, что в будущем честных коллег, тренеров, игроков, менеджеров клубов, активистов, болельщиков и родителей станет больше, а качественный хоккей и его долгосрочное развитие станут важнее личной выгоды.
"Я могу с достаточной уверенностью отвергнуть все эти обвинения, но от дальнейших комментариев пока воздержусь", - прокомментировал открытое письмо новостному порталу Delfi генеральный секретарь ЛХФ Роберт Плявейс.
Разногласия между Звиедритисом и ЛХФ происходят не впервые. В октябре 2006 года правление ЛХФ дисквалифицировало хоккейных арбитров Эдуарда Одиньша и Звиедритиса на неопределенный срок, сославшись на "вопиющее несоблюдение уставов Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) и уставов ЛХФ, направленных на подрыв латвийского хоккея".
Решение было принято после более чем двухмесячного конфликта между ЛХФ и судьями. У нескольких судей были претензии к нежеланию ЛХФ подписать коллективный договор и неуплаченным судьям налогам, в то время как ЛХФ хотела заключить индивидуальный договор с каждым из судей.
Несколько лучших судей Латвии, в том числе Одиньш и Звиедритис, объявили забастовку и отказались обслуживать матчи.
Президентом ЛХФ на тот момент был Киров Липман, а генеральным секретарем - Эвалдс Грабовскис, который указал, что матчи будут судить те арбитры, которые согласны с правилами, разработанными федерацией.
Правление ЛХФ заставило судей подписать индивидуальные контракты, в противном случае пригрозив лишить их лицензии хоккейных арбитров.