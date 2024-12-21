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Долгожданный реванш - Усик против Фьюри. Сколько оба заработают на этот раз?

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Александр Усик и Тайсон Фьюри после первого поединка
Александр Усик и Тайсон Фьюри после первого поединка Фото: Action Images via Reuters/Scanpix

​В конце 2024 года бокс позаботился о десерте - реванше Александра Усика и Тайсона Фьюри. Это одно из самых громких противостояний 21-го века в тяжелом весе. Масштаб поединка демонстрируется как вниманием, которое он получила во всем мире (не только со стороны тех, кто интересуется этим видом спорта), так и количеством денег, окружающих его. Усик и Фьюри заработали огромное состояние, когда впервые встретились. За второе им достанется еще большая сумма денег.

19 мая 2024 года звезда мирового бокса Фьюри потерпел первое поражение в своей карьере. Ему пришлось признать превосходство Усика. Украинец стал первым абсолютным чемпионом по боксу в супертяжелом весе с 1999 года, когда это сделал Леннокс Льюис.

В разговоре с Reuters адвокат Усика подтвердил, что украинская сторона согласилась на значительно меньший гонорар, чем Фьюри. В свою очередь, в реванше именно украинца ждет более высокий гонорар. В любом случае, два и без того богатых спортсмена не смогут пожаловаться на размер кошелька...

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