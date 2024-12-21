Долгожданный реванш - Усик против Фьюри. Сколько оба заработают на этот раз?

​В конце 2024 года бокс позаботился о десерте - реванше Александра Усика и Тайсона Фьюри. Это одно из самых громких противостояний 21-го века в тяжелом весе. Масштаб поединка демонстрируется как вниманием, которое он получила во всем мире (не только со стороны тех, кто интересуется этим видом спорта), так и количеством денег, окружающих его. Усик и Фьюри заработали огромное состояние, когда впервые встретились. За второе им достанется еще большая сумма денег.