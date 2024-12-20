Видео "Наш, краславский". Тимму вспоминают жители его родного города

"Он наш. Где бы он не был, он наш", "Он учился здесь, я хорошо знал папу. Возил на соревнования. Жалко. Очень плохое настроение сегодня с утра. В интернете всё забито...", - говорят о Янисе Тимме жители Краславы.

Видео: Яниса Тимму вспоминают жители его родного города

Как сообщалось, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма во вторник, 17 декабря, был найден мертвым в Москве. По данным СМИ, причиной его смерти стало самоубийство.

По информации Telegram-канала 112, рядом с телом спортсмена находился телефон, на заставке которого был номер его бывшей жены певицы Анны Седоковой и просьба позвонить ей.

Тимма, который первую игру в сборной провел в 2014 году, в форме сборной Латвии принял участие в 35 официальных матчах, набрав 388 очков, а всего за свою карьеру баскетболист провел 56 матчей за сборную Латвии, набрав 513 очков (в среднем 9,2 очка).

В октябре Тимма решил продолжить карьеру баскетболиста в турнире российской букмекерской компании "Лига Ставок" за клуб "Аликсон".

Выступление в России, которая развязала войну в Украине, означало, что дверь в сборную Латвии для Тиммы закрыта.

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