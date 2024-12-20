ВИДЕО Сон забивает один из самых редких голов в футболе

В четвертьфинале Кубка Английской Лиги "Хотспур" на своем поле обыграл "Юнайтед" с результатом 4:3 (1:0).

Игра на какое-то время казалась решенной, когда хозяева вышли вперед со счетом 3:0 к 54-й минуте. Однако "Юнайтед" сумел вернуть интригу, сократив отставание до минимума (3:2) менее чем за 15 минут.

В конце матча лидер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин подошел к угловому флажку, чтобы исполнить стандарт. Его неторопливость вызвала недовольство соперников. Лисандро Мартинес резко высказался в адрес южнокорейского футболиста, призывая его ускориться. Сон не стал вступать в словесную перепалку, а ответил самым эффектным способом - футбольным мастерством.

Сон забил гол прямым ударом с углового.

Этот вид гола, известный как "Олимпико", невероятно редок, особенно на таком высоком уровне. Его название восходит к 1924 году, когда аргентинский футболист Сесарео Онсари отправил мяч в ворота прямым ударом с углового в матче против олимпийского чемпиона того времени - сборной Уругвая. Тогда этот гол получил название "Гол Олимпико" или "Олимпийский гол".

"Юнайтед" смог снова сократить разрыв в счете, но сравнять результат уже не удалось. "Тоттенхэм Хотспур" теперь ждет полуфинала Кубка Лиги, который пройдет 8 января 2025 года против другого футбольного гиганта - "Ливерпуля".

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