В четверг, 19 декабря, "Тоттенхэм Хотспур" обыграл "Манчестер Юнайтед" в зрелищном матче, завершившемся со счетом 4:3. Яркой точкой в этой игре стал фантастический гол Сон Хын Мина.
ВИДЕО ⟩ Сон забивает один из самых редких голов в футболе
В четвертьфинале Кубка Английской Лиги "Хотспур" на своем поле обыграл "Юнайтед" с результатом 4:3 (1:0).
Игра на какое-то время казалась решенной, когда хозяева вышли вперед со счетом 3:0 к 54-й минуте. Однако "Юнайтед" сумел вернуть интригу, сократив отставание до минимума (3:2) менее чем за 15 минут.
В конце матча лидер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин подошел к угловому флажку, чтобы исполнить стандарт. Его неторопливость вызвала недовольство соперников. Лисандро Мартинес резко высказался в адрес южнокорейского футболиста, призывая его ускориться. Сон не стал вступать в словесную перепалку, а ответил самым эффектным способом - футбольным мастерством.
Сон забил гол прямым ударом с углового.
Martínez telling Son to hurry up to take the corner, Son then scores an olimpico
byu/hairtie1 insoccer
Этот вид гола, известный как "Олимпико", невероятно редок, особенно на таком высоком уровне. Его название восходит к 1924 году, когда аргентинский футболист Сесарео Онсари отправил мяч в ворота прямым ударом с углового в матче против олимпийского чемпиона того времени - сборной Уругвая. Тогда этот гол получил название "Гол Олимпико" или "Олимпийский гол".
"Юнайтед" смог снова сократить разрыв в счете, но сравнять результат уже не удалось. "Тоттенхэм Хотспур" теперь ждет полуфинала Кубка Лиги, который пройдет 8 января 2025 года против другого футбольного гиганта - "Ливерпуля".
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