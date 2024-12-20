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ВИДЕО Военный самолет взорвался на аэродроме близ Москвы

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Самолет ВВС РФ Ан-72
Самолет ВВС РФ Ан-72 Фото: Fasttailwind/Shutterstock

На аэродроме Остафьево в Московской области взорвался российский военный транспортный самолет Ан-72. Об этом сообщил Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, происшествие произошло 12 декабря 2024 года. В результате взрыва детонировала основная силовая установка самолета, который находился в составе флота российской армии.

Стоимость уничтоженного воздушного судна оценивается примерно в 4,5 миллиона долларов США. Подробности инцидента, включая причины взрыва, пока не раскрыты.

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