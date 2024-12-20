На аэродроме Остафьево в Московской области взорвался российский военный транспортный самолет Ан-72. Об этом сообщил Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
ВИДЕО ⟩ Военный самолет взорвался на аэродроме близ Москвы
По данным украинской разведки, происшествие произошло 12 декабря 2024 года. В результате взрыва детонировала основная силовая установка самолета, который находился в составе флота российской армии.
Стоимость уничтоженного воздушного судна оценивается примерно в 4,5 миллиона долларов США. Подробности инцидента, включая причины взрыва, пока не раскрыты.
⚡️An-72 military transport aircraft exploded at Ostafyevo airfield, near Moscow, on December 12 - Ukraine Defense Intelligence.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 20, 2024
The estimated cost of an An-72 aircraft is about $4.5 million.
📹: Defense Intelligence of Ukraine pic.twitter.com/5YxlNvUqjy
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