С 1 июля в японском городе Андзё, расположенном примерно в 300 километрах от Токио, заработало уникальное кафе под названием Laima. Здесь гости могут попробовать традиционные латышские блюда: картофель с лисичковым соусом, холодный суп, ржаной хлеб и множество других лакомств, сообщает портал Jauns.lv.
Особенная связь основательницы кафе, японки Нориэ, с Латвией началась более десяти лет назад, когда она приехала туда на учебу. Ее покорили латышская культура, обычаи и образ жизни. Особенно близким стал регион Курземе, где она познакомилась с культурой суйтов в городке Алсунга.
Там же Нориэ завязала дружбу с Марией Стеймане, известной как Руч, которая стала для нее чем-то вроде латышской бабушки. Их дружба не закончилась даже после возвращения Нориэ в Японию.
"Это удивительно, что пожилая женщина и ребенок с разных концов света могут так подружиться," - говорила о них Мария. Их необычные отношения легли в основу документального фильма Инары Колмане "Руч и Нориэ", который в 2015 году получил сразу четыре награды "Большого Кристапа", включая призы за лучший сценарий, режиссуру и операторскую работу.
Нориэ до сих пор называет Руч своей "латышской бабушкой" и активно занимается популяризацией фильма в Японии. "Я хочу, чтобы японцы увидели эту картину, ведь она передает то богатство, которое мы, японцы, почти утратили. Живя в латышской деревне, я вела не самую материально обеспеченную жизнь, но по-настоящему ценила людей и природу этой страны," - делится она.
Перед входом в Laima развевается латвийский флаг, а стены украшают природные пейзажи Латвии и плакат с фотографией Нориэ и Руч. В меню посетители найдут картофельные оладьи, холодный суп, картофель с лисичковым соусом, медовый торт, ржаной хлеб, сельдь и многое другое. Кроме того, в кафе можно приобрести мёд и травяные чаи, привезенные из Латвии.
"Латышская кухня яркая и вкусная, особенно радует, что используются натуральные овощи без пестицидов," - отмечает один из посетителей. Другой гость делится впечатлениями: "Тут можно попробовать редкие латышские блюда, а также купить сувениры, чаи и мед из Латвии. Обязательно вернусь!". А кто-то с восторгом добавляет: "Мне особенно понравился розовый суп, который готовят из свеклы и кефира."
Нориэ лично готовит блюда для посетителей и признается, что самой сложной задачей для нее стало выпекание ржаного хлеба. "Мне понадобилось время, чтобы научиться делать его правильно," - рассказывает она.
Что касается открытия кафе, Нориэ вдохновлялась словами своей латышской бабушки из Алсунги: "Она научила меня понимать, что такое настоящее счастье.". По словам Нориэ, ее миссия - передать это чувство счастья японцам. "Я хочу, чтобы люди в Японии через еду открыли для себя радость, которую я ощутила в Латвии," – подытоживает она.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!