Перед входом в Laima развевается латвийский флаг, а стены украшают природные пейзажи Латвии и плакат с фотографией Нориэ и Руч. В меню посетители найдут картофельные оладьи, холодный суп, картофель с лисичковым соусом, медовый торт, ржаной хлеб, сельдь и многое другое. Кроме того, в кафе можно приобрести мёд и травяные чаи, привезенные из Латвии.

"Латышская кухня яркая и вкусная, особенно радует, что используются натуральные овощи без пестицидов," - отмечает один из посетителей. Другой гость делится впечатлениями: "Тут можно попробовать редкие латышские блюда, а также купить сувениры, чаи и мед из Латвии. Обязательно вернусь!". А кто-то с восторгом добавляет: "Мне особенно понравился розовый суп, который готовят из свеклы и кефира."

Нориэ лично готовит блюда для посетителей и признается, что самой сложной задачей для нее стало выпекание ржаного хлеба. "Мне понадобилось время, чтобы научиться делать его правильно," - рассказывает она.

Что касается открытия кафе, Нориэ вдохновлялась словами своей латышской бабушки из Алсунги: "Она научила меня понимать, что такое настоящее счастье.". По словам Нориэ, ее миссия - передать это чувство счастья японцам. "Я хочу, чтобы люди в Японии через еду открыли для себя радость, которую я ощутила в Латвии," – подытоживает она.

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