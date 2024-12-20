Сборные Латвии и Англии по футболу встретятся в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года 24 марта. Матч планируется провести на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне, сообщила Латвийская футбольная федерация (LFF).
Матч сборных Латвии и Англии по футболу пройдет на стадионе "Уэмбли" в марте
Ранее стало известно, что в результате жеребьевки латвийская команда попала в группу K европейской зоны. Ее соперниками стали сборные Англии, Сербии, Албании и Андорры.
Квалификационный цикл сборная Латвии начнет с двух выездных матчей. 21 марта она сыграет с Андоррой, а 24 марта - с Англией.
Хотя Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) пока официально не подтвердил место проведения матча, Английская футбольная ассоциация (FA) уведомила LFF и болельщиков, что игра должна состояться на стадионе "Уэмбли". Этот стадион, вмещающий более 90 тысяч зрителей, является вторым по величине футбольным стадионом в Европе после "Камп Ноу" в Барселоне.
LFF также сообщила, что FA уже начала продажу билетов на матч. После получения дополнительной информации латвийская сторона предоставит данные о стоимости билетов в секторе болельщиков Латвии.
После матчей с Андоррой и Англией в марте, Латвия 6 июня примет Албанию на домашнем поле. 6 сентября состоится матч с Сербией, а 9 сентября латвийская сборная отправится в гости к албанской команде.
В октябре Латвия встретится с Андоррой (11 октября) и Англией (14 октября) на своем поле, а завершит квалификационный турнир 16 ноября выездной игрой против Сербии.
В европейской зоне квалификационного турнира команды разделены на 12 групп: шесть групп по пять команд и шесть групп по четыре. На чемпионат мира напрямую выйдут 12 победителей групп. Еще четыре путевки разыграют в стыковых матчах 12 команд, занявших вторые места, и четырех лучших победителей групп Лиги наций UEFA сезона 2024/2025, не попавших в первую или вторую строчку своей группы.
В стыковых матчах 16 команд будут разделены на четыре ветки, и еще четыре участника чемпионата мира определятся в марте 2026 года.
Финальная часть турнира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, Мексике и США. Впервые в истории количество участников чемпионата мира будет увеличено до 48 команд.
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