Матч сборных Латвии и Англии по футболу пройдет на стадионе "Уэмбли" в марте

Ранее стало известно, что в результате жеребьевки латвийская команда попала в группу K европейской зоны. Ее соперниками стали сборные Англии, Сербии, Албании и Андорры.

Квалификационный цикл сборная Латвии начнет с двух выездных матчей. 21 марта она сыграет с Андоррой, а 24 марта - с Англией.

Хотя Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) пока официально не подтвердил место проведения матча, Английская футбольная ассоциация (FA) уведомила LFF и болельщиков, что игра должна состояться на стадионе "Уэмбли". Этот стадион, вмещающий более 90 тысяч зрителей, является вторым по величине футбольным стадионом в Европе после "Камп Ноу" в Барселоне.

LFF также сообщила, что FA уже начала продажу билетов на матч. После получения дополнительной информации латвийская сторона предоставит данные о стоимости билетов в секторе болельщиков Латвии.

После матчей с Андоррой и Англией в марте, Латвия 6 июня примет Албанию на домашнем поле. 6 сентября состоится матч с Сербией, а 9 сентября латвийская сборная отправится в гости к албанской команде.