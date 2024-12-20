ISU уточнил, что в каждой дисциплине допускается участие одного спортсмена или одной пары в парном катании и танцах на льду. Квалификационные соревнования по фигурному катанию пройдут в 2025 году в Китае, а также в рамках четырех турниров по шорт-треку и конькобежному спорту.

При этом российским и белорусским спортсменам будет запрещено выступать в командных соревнованиях или эстафетах.

В официальном заявлении ISU подчеркивается, что организация поддерживает участие нейтральных атлетов в Олимпиаде и подтверждает свою приверженность принципам безопасности, честной игры и мирного соревнования на Играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Кроме того, ISU заявил о своей неизменной поддержке Украины.

Для получения статуса нейтрального атлета спортсмены из России и Беларуси должны выполнить ключевые требования: отсутствие связей с военными или силовыми структурами и воздержание от публичных заявлений в поддержку войны.

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