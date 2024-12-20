Общая сумма помощи составит $1,2 миллиарда, однако точное содержание пакета еще уточняется. Этот шаг может стать одним из последних усилий уходящей администрации по поддержке Киева, прежде чем Дональд Трамп вернется в Белый дом.

Помощь будет предоставлена в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI). Это означает, что оборудование и вооружение будут закуплены у оборонной промышленности или международных партнеров, а не из американских запасов. По данным Reuters, доставка такого оборудования может занять месяцы или даже годы.