ВИДЕО "Не бей его сильно": Зеленский пожелал Усику победы в бою с Фьюри

В видеообращении, опубликованном в социальных сетях, Зеленский отметил, что Усик выглядит мощно. В ответ боксер заверил, что у него отличное настроение.

"Ты знаешь, как сильно Украина хочет победы. Каждая твоя победа заряжает украинцев, придает им силы. Все - большие фанаты твоего таланта, мужества, стойкости и достижений," - подчеркнул президент. Он добавил, что вся Украина поддерживает Усика.

Зеленский также позволил себе небольшую шутку, напомнив о поддержке Украины со стороны Великобритании: "Не сомневаюсь, что Соединенное Королевство помогает Украине в борьбе с Россией. Мы уважаем наших партнеров. Так что, когда будешь сражаться с Фьюри, не бей его слишком сильно. Помни, что они не запретили нам ракеты Storm Shadow."

На это Усик ответил, что с уважением относится к словам президента, но отметил, что бокс - это всего лишь спорт.

Зеленский пожелал Усику удачи, силы и победы, а Усик, в свою очередь, пожелал президенту стойкости, энергии и успехов в международных переговорах.

Великая битва состоится в субботу, 21 декабря. Поединок Фьюри и Усика пройдет на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, которая вмещает до 27 тысяч зрителей. Вечер бокса начнется в 18:00 по латвийскому времени. Усик и Фьюри выйдут на ринг около 1:00 ночи 22 декабря.

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