The Moscow Times: ChatGPT стал инструментом кремлевской пропаганды

OpenAI, крупнейшим акционером которой является IT-гигант Microsoft, недавно предоставила бесплатный доступ к функции поиска в интернете, включая поиск новостей. Ранее ChatGPT мог анализировать данные в режиме реального времени, но делал это только по явному запросу пользователя, например, при указании "найти последние новости".

Теперь интерфейс чата включает значок глобуса, щелчок по которому активирует поиск исключительно в интернете.

Одним из предложенных запросов по умолчанию стал "Новости России и мира".

Список источников, используемых ChatGPT для новостных запросов в русскоязычной версии, включает только медиа, контролируемые российским режимом: РИА Новости, Коммерсантъ, Рамблер Новости, Московский комсомолец, РБК, Российская газета, Газета.Ru. Также в списке источников значатся ТАСС, Интерфакс, Лента.ru, Ведомости, Yandex.Новости и Mail.ru Новости.

ChatGPT объясняет выбор этих источников пользователям следующим образом:

"Эти источники выбраны за их надежность, актуальность и широту охвата тем, что позволяет нам предоставлять наиболее полную и объективную информацию о событиях в России и мире."

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