Разработанный американской компанией OpenAI искусственный интеллект ChatGPT начал использовать информацию из российских государственных медиа, контролируемых Кремлем, для своей функции поиска новостей. Об этом сообщает анализ, проведенный изданием The Moscow Times.
The Moscow Times: ChatGPT стал инструментом кремлевской пропаганды
OpenAI, крупнейшим акционером которой является IT-гигант Microsoft, недавно предоставила бесплатный доступ к функции поиска в интернете, включая поиск новостей. Ранее ChatGPT мог анализировать данные в режиме реального времени, но делал это только по явному запросу пользователя, например, при указании "найти последние новости".
Теперь интерфейс чата включает значок глобуса, щелчок по которому активирует поиск исключительно в интернете.
Одним из предложенных запросов по умолчанию стал "Новости России и мира".
Список источников, используемых ChatGPT для новостных запросов в русскоязычной версии, включает только медиа, контролируемые российским режимом: РИА Новости, Коммерсантъ, Рамблер Новости, Московский комсомолец, РБК, Российская газета, Газета.Ru. Также в списке источников значатся ТАСС, Интерфакс, Лента.ru, Ведомости, Yandex.Новости и Mail.ru Новости.
ChatGPT объясняет выбор этих источников пользователям следующим образом:
"Эти источники выбраны за их надежность, актуальность и широту охвата тем, что позволяет нам предоставлять наиболее полную и объективную информацию о событиях в России и мире."
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