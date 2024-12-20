Тысячи бариста Starbucks в США начали забастовку

Забастовка, организованная профсоюзом Starbucks Workers United, началась в пятницу в таких городах, как Лос-Анджелес, Чикаго и Сиэтл. Профсоюз предупредил, что если соглашение с компанией не будет достигнуто, забастовка будет расширяться ежедневно и к Сочельнику охватит сотни магазинов.

Профсоюз требует повышения заработной платы, увеличения числа сотрудников и улучшения рабочих графиков для сотрудников сети.

В ответ на забастовку представитель Starbucks заявил:

"Мы готовы продолжить переговоры для достижения соглашения. Нам нужно, чтобы профсоюз вернулся за стол переговоров."

Забастовка стала крупнейшей акцией, организованной Workers United, с момента начала переговоров с компанией более двух лет назад.

Workers United представляет более 500 магазинов Starbucks в 45 штатах США. В своем заявлении, направленном в BBC, профсоюз отметил:

"Это крайняя мера, но Starbucks нарушил свои обещания тысячам бариста, оставив нас без выбора."

Профсоюз также подчеркнул, что видит несправедливый разрыв в оплате труда между сотрудниками и топ-менеджментом компании, включая генерального директора Брайена Николса.

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