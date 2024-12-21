Юный латвийский вратарь серьезно пострадал в автокатастрофе в США

Как сообщает клуб, 16-летний Кравалис пострадал в дорожно-транспортном происшествии в среду вечером вместе с двумя польскими партнерами по команде.

Хоккеисты находятся в больнице, и их восстановление не будет быстрым.

Кравалис был в составе латвийской сборной по хоккею 3х3, когда она завоевала золотую медаль на юношеских Олимпийских играх Канвон-2024 в конце января.

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