Усик победил Фьюри в реванше и защитил титулы чемпиона мира

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Таким образом, 37-летний украинец сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

Напомним, первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей также одержал украинец, став первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не стояло абсолютное чемпионство в супертяжёлом весе, поскольку летом Усик освободил пояс IBF. В настоящее время им владеет британец Даниэль Дюбуа.

После поединка с Фьюри украинец заявил о желании провести бой с Дюбуа, чтобы снова стать абсолютным чемпионом мира. В 2023-м Усик уже победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде.

Теперь на счету Фьюри 34 победы, одна ничья и два поражения на профессиональном ринге. До 2024 года Фьюри шёл на рекорде 34-0-1. Беспроигрышная серия британца длилась с 2008 года. Усик - непобеждённый боксёр с 23 победами подряд (14 нокаутом).

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