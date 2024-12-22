Марш протеста и боевой танец в Тбилиси: фоторепортаж

Протесты с требованием провести парламентские выборы заново продолжаются в столице Грузии ежедневно.

Протестующие оспаривали итоги выборов, на которых, по официальным данным, абсолютное большинство голосов в Парламенте получила правящая партия «Грузинская мечта», но еще больше их недовольство подстегнуло решение правительства приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

Мужчина с ребенком на плечах на демонстрации под флагами Грузии и ЕС Фото: BBC

В субботу демонстранты (на фотографиях — из Мингрелии и Рачи) прошли по проспекту Руставели в центре Тбилиси к зданию Парламента.

Позже к ним присоединилась труппа из десятков танцоров и танцовщиц в традиционных костюмах. Их танцам аплодировали протестующие и просто зеваки.

Ряд протестующих с плакатами на грузинском языке и флагами Грузии, ЕС и США Фото: BBC

Протестующий стоит в кузове пикапа и размахивает флагом Грузии под гирляндами из золотых звезд Фото: BBC

Женщины танцуют взявшись за руки под гирляндами из звезд Фото: BBC

Танцоры исполнили традиционный грузинский боевой танец «хоруми» перед зданием Парламента на проспекте Руставели.

В отличие от предыдущих дней, когда полиция разгоняла протестующих водометами и слезоточивым газом, в начале вечера в субботу полицейских на улицах было минимум, а в специальной экипировке не было вообще.

Протестующие под флагами Грузии и ЕС и гирляндами из золотых звезд Фото: BBC