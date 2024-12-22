В субботу демонстранты из Мингрелии и Рачи прошли по проспекту Руставели в центре Тбилиси к зданию Парламента. Позже к ним присоединилась труппа из десятков танцоров и танцовщиц в традиционных костюмах. Их танцам аплодировали протестующие и просто зеваки.
Марш протеста и боевой танец в Тбилиси: фоторепортаж
Протесты с требованием провести парламентские выборы заново продолжаются в столице Грузии ежедневно.
Протестующие оспаривали итоги выборов, на которых, по официальным данным, абсолютное большинство голосов в Парламенте получила правящая партия «Грузинская мечта», но еще больше их недовольство подстегнуло решение правительства приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.
В субботу демонстранты (на фотографиях — из Мингрелии и Рачи) прошли по проспекту Руставели в центре Тбилиси к зданию Парламента.
Позже к ним присоединилась труппа из десятков танцоров и танцовщиц в традиционных костюмах. Их танцам аплодировали протестующие и просто зеваки.
Танцоры исполнили традиционный грузинский боевой танец «хоруми» перед зданием Парламента на проспекте Руставели.
В отличие от предыдущих дней, когда полиция разгоняла протестующих водометами и слезоточивым газом, в начале вечера в субботу полицейских на улицах было минимум, а в специальной экипировке не было вообще.
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