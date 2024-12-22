Прокурор назвал возможный мотив атаки в Магдебурге

Обвиняемый будет заключен под стражу после завершения допроса.

Власти ФРГ получали предупреждения о напавшем в Магдебурге

Как передало ранее агентство dpa, власти Саудовской Аравии заранее предупреждали Германию о том, что их подданный может представлять угрозу.

По информации dpa и журнала Der Spiegel, аль-Абдулмохсен был известен и стражам порядка в Берлине. В феврале он совершил ложный вызов пожарных в здании столичной полиции. Прокуратура возбудила против него дело, суд приговорил его к денежному штрафу.

Как стало известно газете Die Welt из немецких силовых кругов, в 2023 году власти ФРГ провели "оценку риска" Талеба аль-Абдулмохсена. Земельное управление уголовной полиции Саксонии-Анхальт совместно с Федеральным ведомством уголовной полиции пришло к выводу, что он "не представляет никакой конкретной опасности". Земельное управление по защите конституции также было вовлечено в эту проверку, но не начало никакого собственного расследования.

На рождественском базаре в городе Магдебург черный BMW вечером 20 декабря на большой скорости въехал в толпу. За рулем находился Талеб аль-Абдулмохсен - врач 1974 года рождения из Саудовской Аравии. Он приехал в Германию в 2006 году. Нападавший проживал в Бернбурге, в 50 км от Магдебурга, и имел разрешение на долгосрочное пребывание в ФРГ. Der Spiegel уточнял, что подозреваемый - врач-психиатр и психотерапевт. В результате атаки погибли минимум пять человек, ранены 205.

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