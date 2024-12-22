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На Видземской возвышенности движение на дорогах затруднено из-за снега

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Машина на заснеженной дороге
Машина на заснеженной дороге Фото: S_Photo/Shutterstock

Утром в воскресенье, 22 декабря, из-за снегопада сложились тяжелые условия движения на Видземской возвышенности - в частности, на главной дороге Цесис - Мадона (P30), сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

В свою очередь на дорогах местного значения сложные условия движения наблюдаются в окрестностях Цесиса, Гулбене, Валки, Алуксне и Краславы.

Работники по обслуживанию дорог очищают скользкие участки и наносят противоскользящие материалы.

Latvijas Valsts ceļi напоминает водителям о необходимости быть внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию с автомобилями впереди.

Водителей просят сообщать о сложных дорожных условиях или других наблюдениях, связанных с движением и состоянием дорог, по бесплатной круглосуточной информационной линии 80005555.

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