Британский боксер Тайсон Фьюри был крайне разочарован поражением от украинского спортсмена Александра Усика, который победил его в поединке в субботу, 21 декабря, сохранив свой титул чемпиона мира в супертяжелом весе.
"Усику сделали ранний рождественский подарок": Фьюри в гневе после поражения
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112).
После боя Фьюри был крайне недоволен поражением. Встретившись со своим другом Беном Дэвисоном, он сказал: "Клянусь Богом, я думал, что сделал достаточно, чтобы выиграть как минимум в трех раундах. Я постоянно атаковал".
Tyson Fury reacts to his rematch defeat to Oleksandr Usyk 🗣️ #UsykFury2 x #RiyadhSeason pic.twitter.com/CZtbQJKPGw— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 21, 2024
На официальной пресс-конференции Фьюри продолжал утверждать, что он лучше Усика.
"Уверен, что выиграл оба боя против Усика, но домой я возвращаюсь с двумя поражениями. Я больше ничего не могу сделать, кроме как драться от всего сердца. Но до самой смерти я буду верить, что выиграл этот бой".
Фьюри ответил отрицательно на вопрос украинского журналиста, ощущает ли он дух Усика на ринге.
"Я немного ощутил дух Рождества: Усик получил ранний рождественский подарок от судей".
Tyson Fury said Oleksandr Usyk got a Christmas gift from the judges tonight 😬 pic.twitter.com/N4UMQi0GnO— Happy Punch (@HappyPunch) December 22, 2024
Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен также не скрывал своего удивления решением судей: "Они дали Фьюри четыре раунда, что невозможно".
Он признал, что не объективен, но все же заявил, что не может поверить в ошеломляющий результат. Уоррен подчеркнул, что один из судей не отдал Фьюри ни одного раунда после шестого.
Усик после боя похвалил своего соперника и поблагодарил его за фантастические 24 раунда.
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