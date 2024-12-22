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У министра обороны есть несколько кандидатов на пост командира Земессардзе

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Министр обороны Андрис Спрудс
Министр обороны Андрис Спрудс Фото: Ieva Leiniša/LETA

У министра обороны Андриса Спрудса есть несколько кандидатов на должность командующего Земессардзе, сообщил агентству LETA советник Спрудса Рой Даубурс.

Сейчас ведутся переговоры, но пока никаких решений не принято.

Закон предусматривает, что командир Земессардзе назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом министров по предложению министра обороны.

Как сообщалось, в январе истекает срок должностных полномочий командующего Национальными вооруженными силами (NBS) Леонида Калниньша и его преемником станет нынешний командир Земессардзе Каспар Пуданс, который приступит к новым обязанностям 27 января.

По информации агентства LETA, у Спрудса довольно широкий выбор из числа офицеров. Если на должность командующего NBS обычно выдвигают только военных с высшим офицерским званием - бригадного генерала, генерал-майора или генерал-лейтенанта, и таких, кроме Пуданса, девять, то на должность командующего Земессардзе могут претендовать и старшие офицеры, например, полковники.

Полковник Пуданс стал командиром Земессардзе в начале 2023 года, а звание бригадного генерала ему было присвоено в конце 2023 года.

Согласно публично доступной информации, в структуре NBS есть несколько полковников, которые сейчас командуют различными структурными подразделениями. Так, командиром механизированной пехотной бригады сухопутных войск является полковник Оскар Кудлис, а начальником штаба - полковник Игорь Харлапенков.

Командующий ВВС - полковник Виестур Масулис, командованием учебного управления руководит полковник Марис Утинанс, командованием обеспечения - полковник Евгений Казенко, военной полицией - полковник Эвалд Кайришс, штабным батальоном - полковник Антонина Блёдоне. Всеми четырьмя бригадами Земессардзе также командуют полковники - Нормунд Барановс, Каспар Миезитис, Гунар Визулис и Эдмунд Свенчс. Командованием специальных операций руководит морской капитан Андрей Забурдаев, ранг которого эквивалентен званию полковника. В NBS на разных должностях есть и другие полковники.

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