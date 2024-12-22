У министра обороны есть несколько кандидатов на пост командира Земессардзе

Сейчас ведутся переговоры, но пока никаких решений не принято.

Закон предусматривает, что командир Земессардзе назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом министров по предложению министра обороны.

Как сообщалось, в январе истекает срок должностных полномочий командующего Национальными вооруженными силами (NBS) Леонида Калниньша и его преемником станет нынешний командир Земессардзе Каспар Пуданс, который приступит к новым обязанностям 27 января.

По информации агентства LETA, у Спрудса довольно широкий выбор из числа офицеров. Если на должность командующего NBS обычно выдвигают только военных с высшим офицерским званием - бригадного генерала, генерал-майора или генерал-лейтенанта, и таких, кроме Пуданса, девять, то на должность командующего Земессардзе могут претендовать и старшие офицеры, например, полковники.

Полковник Пуданс стал командиром Земессардзе в начале 2023 года, а звание бригадного генерала ему было присвоено в конце 2023 года.

Согласно публично доступной информации, в структуре NBS есть несколько полковников, которые сейчас командуют различными структурными подразделениями. Так, командиром механизированной пехотной бригады сухопутных войск является полковник Оскар Кудлис, а начальником штаба - полковник Игорь Харлапенков.

Командующий ВВС - полковник Виестур Масулис, командованием учебного управления руководит полковник Марис Утинанс, командованием обеспечения - полковник Евгений Казенко, военной полицией - полковник Эвалд Кайришс, штабным батальоном - полковник Антонина Блёдоне. Всеми четырьмя бригадами Земессардзе также командуют полковники - Нормунд Барановс, Каспар Миезитис, Гунар Визулис и Эдмунд Свенчс. Командованием специальных операций руководит морской капитан Андрей Забурдаев, ранг которого эквивалентен званию полковника. В NBS на разных должностях есть и другие полковники.

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